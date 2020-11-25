Zap ve Avaşin-Basyan'da silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde komando birliklerinin arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
|25 Kasım 2020 11:51
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde komando birliklerinin arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde komando birliklerimiz tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 14 adet el bombası, 12 adet EYP çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
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