Taksici ile müşteri arasında ilginç tartışma: Ben seni sevmedim!
|25 Kasım 2020 11:51
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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksici O.K.Ünver, taksisiyle seyrettiği esnada Saraçhane'deki İBB önünden aracına bir kadın müşteri aldı.
Taksiye binen kadın taksimetre açmadan gideceği yere ne kadar istediğini söyledi. Bunun üzerine Ünver kadına 50 lira diye karşılık verdi. Kadının ücreti kabul etmemesi üzerine Ünver, taksimetreyi açacağını söyleyerek yoluna devam etti. Taksici bulvar üzerine geldiği esnada alkollü olduğu anlaşılan kadının taksimetre yerine "bana normal bir fiyat çıkartın" demesi üzerine taksici Ünver, "Normali taksimetre fiyatıdır" diyerek yoluna devam etti.
HIZLI GİDEN TAKSİDEN İNMEYE ÇALIŞTI
istediği ücreti anlaşamayan kadın, "Bana zartzurt yapma" diyerek bu kez de taksiciyi kışkırtmaya başladı. Taksicinin araçların taksimetre ile ücret yazdığını belirtmesi üzerine kadın, "Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim" diyerek hızla giden araçtan inmeye çalıştı. Taksicinin güçbela aracı durdurduğu olay sonrası araçtan inen kadın ücret ödemeden gitmeye çalıştı. Taksicinin parasını istediği kadın, "Ne parası, git polis çağır" diyerek ücreti ödeme
"KARAKOLA GELİRİM YİNE SEN SUÇLU SAYILIRDIN"
Önce "Kardeşim lütfen" diyen ardından da "Beni oradan buradan getirdin ne parası" diyen kadına taksici Ünver, "Seni karakola götüreceğim" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, "Götür, ben zaten karakolum, ben gelirim ama yine de sen suçlu sayılırsın" demesi "pes" dedirtti. Uzun süre parasını almaya çalışan taksici Ünver ardından taksisine binerek olay yerinden ayrıldı.
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