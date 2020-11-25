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Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
|25 Kasım 2020 11:57
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Kemal Kozan (34) idaresindeki elektrikli bisiklete, Doğu Çevre Yolu'nda, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarparak kaçtı.
Kazada ağır yaranan Kozan, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kozan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazaya neden olan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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