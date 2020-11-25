Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Polisi torbacı sandı, kendini karakolda buldu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi otomobilin içindeki sivil polisleri torbacı zannederek uyuşturucu verdi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
|25 Kasım 2020 12:10
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri görevlerini ifa ettiği sırada B.Y. isimli kişi polislerin yanına gelerek "Abi sen beni mi bekliyorsun" dedi. Sivil ekipler, hiç bozuntuya vermeden "Evet seni bekliyorduk nerede kaldın?" dedi.
B.Y. isimli kişi cebinden çıkardığı bir miktar folyoya sarılı satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin diye tabir edilen kristal maddeyi polis ekiplerine vermek istedi. Asayiş ekipleri "Burada verme yakalanacağız, bin arabaya insanlar görecek" dedi.
Ekip otosuna bindiğini fark etmeyen şüpheli gerçeği karakola gittiğinde anladı. Şüpheli hakkında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri işlem başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası
25 Kasım 2020 13:26
|Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı
25 Kasım 2020 13:00
|Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü
25 Kasım 2020 12:57
|Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
25 Kasım 2020 11:57
|Adıyaman'da 133 evde Kovid-19 karantinası
25 Kasım 2020 11:29
|Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist: Kandırıldığımı anlayınca kaçtım
25 Kasım 2020 11:28
|Şanlıurfa'da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
25 Kasım 2020 10:57
|Belediyeden alacaklı firma, Başkan hakkında suç duyurusunda bulundu
25 Kasım 2020 10:40
|Ankara emniyeti 'Çinçin'de uyuşturucuya geçit vermiyor
25 Kasım 2020 10:24
|Diyarbakır'da çek hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı
25 Kasım 2020 10:23