1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çardak kent' çöplüğe döndü

Antalya'da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde, denize sıfır lüks tatili ücretsiz sunan oba ve çardaklar, bu yıl da yaz mevsiminin başlamasıyla kuruldu. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişi, her yıl olduğu gibi sahil bandındaki derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçirdi.
 25 Kasım 2020 12:17
+Aa- Yazdır
'Çardak kent' çöplüğe döndü

Bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanı bulunurken, bazılarında ise lavabo dışında hiçbir şeyin olmadığı görüldü. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar da gündüz saatlerinde ayrılıp, akşam yeniden çardaklarına dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor.

KIŞ MEVSİMİ GELİNCE ÇARDAKLAR TERK EDİLDİ

Yaz sıcaklarında doğayla iç içe geçirilen günlerin ardından kış mevsimi gelince, çardaklardaki bedava tatil de sona erdi. Vatandaşlar kişisel eşyalarını toplayıp evlerine dönerken geride yalnızca çardakların iskeletleri ve bırakılan çöpler kaldı. Olta balıkçılarının uğrak yeri haline gelen sahil bandı boyunca çok sayıda köpeğin olduğu da dikkati çekti.

Bazı köpeklerin açlıktan çöpleri karıştırdığı görülürken olta balıkçıları ise geride bırakılan çöplere ve sahil bandının kötü görüntüsüne tepki göstererek, turizm kentine yakışmadığına dikkati çekti.

Çöp birikintilerine tepki gösteren olta balıkçısı Varol Ekinci, "İnsanlar buraya yazın gelip güzelce tatillerini yapıp vakit geçiriyor. Lüks otellerin hemen yanındaki bu denize sıfır noktada çardaklar şu anda terk edilmiş. Hava soğuyunca durum böyle oldu ama geride çöpler bırakılmasaydı daha iyi olacaktı" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan öldü; üzüntüden bebeğini kaybetti
25 Kasım 2020 13:37		 Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı
25 Kasım 2020 13:29
Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı
25 Kasım 2020 13:02		 Aynı anda hem grip hem Kovid-19 olabilirsiniz
25 Kasım 2020 12:56
Antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını tehdit edebilir
25 Kasım 2020 12:41		 Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için umutlu bekleyişini sürdürüyor
25 Kasım 2020 12:24
Hacettepe'de koronavirüs aşısı böyle saklanıyor!
25 Kasım 2020 12:07		 Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri
25 Kasım 2020 12:00
Taksici ile müşteri arasında ilginç tartışma: Ben seni sevmedim!
25 Kasım 2020 11:51		 Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu
25 Kasım 2020 11:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:37 - Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan öldü; üzüntüden bebeğini kaybetti13:34 - Adana'daki 'zimmete para geçirme' davasının 2 sanığına 8 yıl 4'er ay hapis13:32 - Terör örgütü DHKP/C'nin şifreli dijital arşivi çözümlendi13:31 - Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi13:29 - Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı13:26 - Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası
13:15 - Borsa rekorlara devam ediyor13:10 - Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti13:10 - Kimse şikayetçi olmayınca 'Rafet Efendi' ve beraberindeki 8 kişi tahliye edildi13:02 - Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı13:00 - Çeyrek altın ne kadar?13:00 - Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı
13:00 - Tunceli'de, engelli personele idari izin12:57 - Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü12:56 - Aynı anda hem grip hem Kovid-19 olabilirsiniz12:50 - 'Kendi aşımız Nisan'a hazır olacak'12:48 - 'Siyasi görüşü ne olursa olsun her öğretmen bizim için değerlidir'
12:41 - Antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını tehdit edebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
 
09:35
 Benzine büyük zam geliyor
 
 
07:56
 Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
 
 
12:38
 Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti
 
 
08:32
 WhatsApp'a 3 yeni özellik
 
 
08:13
 Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
 
 
07:50
 4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
 
 
00:04
 Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
 
 
10:50
 Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
 
 
10:14
 Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
 
 
09:00
 Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi!
 
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Öğretmenler Günü 3
25 yıldır kanalizasyon deliğinde yaşayan çift 2
Deflatör 1
cep telefonunu evde unutmak 5
enes batur 5
las tesis dansı 1
kum fırtınası 2
Bulaş 1
bir başkadır 4
Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin 4
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam