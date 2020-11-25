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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için umutlu bekleyişini sürdürüyor

Anne Saadet Ödümlü: Çocuklarımız gelene kadar eylemimize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle hepsi gelecek
 25 Kasım 2020 12:24
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için umutlu bekleyişini sürdürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 450'nci gününde sürüyor.

Siirt'ten 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek, eylemi sürdüren anne Saadet Ödümlü, oğluna duyduğu özlemi dile getirdi.

Oğluna 7 senedir hasret kaldığını belirten Ödümlü, "Artık dayanamıyoruz. Huzurumuz yok, uykumuz yok." dedi.

Güvenlik güçlerine teslim olması için evladına çağrıda bulunan Ödümlü, "Oğlum askere teslim ol. 20 çocuk geldi, teslim oldu. Çocuklarımız gelene kadar eylemimize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle hepsi gelecek." diye konuştu.

Hakkari'den 5 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Necmettin için Diyarbakır'a gelerek eylem yapan anne Kübar Ötken, "Oğlum HDP binasına gitti, bir daha da geri gelmedi." ifadesini kullandı.

Ötken oğluna seslenerek, "Oğlum gel, 5 senedir senin hasretini çekiyoruz. 20 aile çocuğuna kavuştu. Sen de gel. Tüm ailelerin çocukları gelsin." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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