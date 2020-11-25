'Siyasi görüşü ne olursa olsun her öğretmen bizim için değerlidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan "Bizim için her öğretmen değerlidir şükrana ve değere layıktır. " dedi.
|25 Kasım 2020 12:48
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün öğretmenler gününde yaptığı açıklamada "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." sözleriyle büyük tepki çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP liderine tepki gösterdi. Erdoğan bu faşist anlayışın karşısındayım dedi. Erdoğan ayrıca "Siyasi görüşü ne olursa olsun, bizim için her öğretmen değerlidir şükrana ve değere layıktır. " dedi.
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