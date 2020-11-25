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'Kendi aşımız Nisan'a hazır olacak'

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan "Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç Nisan ayında kendi aşımızı uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunma düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.
 25 Kasım 2020 12:50
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra can acıtıcı tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Milletimizden sabır ve destek bekliyoruz. Maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet edersek diğer tedbirlere gerek kalmaz.

YERLİ AŞI NİSAN AYINDA
Aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz, ön siparişimizi de verdik. Önümüzdeki ay ilk uygulamaları yapmayı ümit ediyoruz.

Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç Nisan ayında kendi aşımızı uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunma düşüncesindeyiz.
Memurlar.Net
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