Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı
|25 Kasım 2020 13:00
|+Aa- Yazdır
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara istikametine giden Kenan K'nin (24) kullandığı 78 BP 438 plakalı hafif ticari araç, Mermer mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Bu sırada aynı istikamette ilerleyen ve kaza nedeniyle duran Mehmet Akif K. idaresindeki 06 BCA 594 plakalı cipe Salih B. kontrolündeki 06 BBU 886 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Ebru (31) ve Semih B. (4) yaralandı.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan Karabük-Ankara kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası
25 Kasım 2020 13:26
|Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü
25 Kasım 2020 12:57
|Polisi torbacı sandı, kendini karakolda buldu
25 Kasım 2020 12:10
|Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
25 Kasım 2020 11:57
|Adıyaman'da 133 evde Kovid-19 karantinası
25 Kasım 2020 11:29
|Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist: Kandırıldığımı anlayınca kaçtım
25 Kasım 2020 11:28
|Şanlıurfa'da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
25 Kasım 2020 10:57
|Belediyeden alacaklı firma, Başkan hakkında suç duyurusunda bulundu
25 Kasım 2020 10:40
|Ankara emniyeti 'Çinçin'de uyuşturucuya geçit vermiyor
25 Kasım 2020 10:24
|Diyarbakır'da çek hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı
25 Kasım 2020 10:23