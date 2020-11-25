Tunceli'de, engelli personele idari izin
|25 Kasım 2020 13:00
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İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Özkan, başkanlığında toplandı. Toplantıda, kent genelinde koronavirüse yönelik mücadele çalışmaları değerlendirilirken, kamuda çalışan engelli personele de idari izin getirildi. Karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personellerin, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmamaları ve hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anda görevine dönmeleri şartıyla, idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
İŞTE İL HIFSIZSIHHA KARARI
Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24.11.2020 Tarihli ve 75 Sayılı Kararı
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ncı maddeleri gereğince; Tunceli Valisi Mehmet Ali ÖZKAN başkanlığında 24.11.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personellerin, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmamaları ve hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anda görevine dönmeleri şartıyla, idari izinli sayılmalarına (kurumun öncelikli ihtiyaç belirttiği personeller hariç);
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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