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Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Aşağı Karatepe Mahallesi'nde 72 yıldır tek ayağı ile hayata tutunan Mehmet Yörük, devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı. 7 yaşından bu yana tek ayağı ile hayata tutunan ve 79 yıllık ömründe devlet yetkililerinin defalarca yardımcı olmak istediği Yörük, ne kendine ne de engelli kızına bağlanmak istenen engelli maaşını da kabul etmedi.
 25 Kasım 2020 13:02
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Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Aşağı Karatepe Mahallesi'nde 72 yıldır tek ayağı ile hayata tutunan Mehmet Yörük, devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı. 7 yaşından bu yana tek ayağı ile hayata tutunan ve 79 yıllık ömründe devlet yetkililerinin defalarca yardımcı olmak istediği Yörük, ne kendine ne de engelli kızına bağlanmak istenen engelli maaşını da kabul etmedi.

Aydın'ın Karatepe Kösealanı Mahallesi'nde 1941 yılında dünyaya gelen Mehmet Yörük, 7 yaşında iken sol ayağının diz kapağında kayma olunca köydeki büyükler kendi yöntemleri ile ayağını tedavi etmeye çalıştı. Aşırı sıkıldığı için ayağı kangren olan Mehmet Yörük'ün 7 yaşındayken ilk defa gittiği hastanede sol bacağı kesilmek zorunda kalındı. O günden bu yana tek ayağı ile hayata tutunan Yörük'ün azmi ve mücadeleyle dolu 79 yıllık ömrü ise duyanları şaşırtıyor. Ayağı kesildikten sonra koltuk değneği yardımı ile yürümeye başlayan Mehmet Yörük, 8 yaşından itibaren yaşadığı köyde bağ bahçe işlerini yapmaya ve sağlıklı insanlardan daha fazla çalışmaya başladı. Ayağının biri olmadığı için askerlik vazifesini yapamayan Yörük, tek ayağıyla da olsa kimseye muhtaç olmadan kendi hayatını idame ettirip ekmek parası kazanmaya başlayınca Ödemiş Bıçakçı'dan Fadime Yörük ile evlendi. Bu süreçte 6 çocuk sahibi olan Mehmet Yörük, tarla ve bahçelerde çalışarak çocuklarını da büyüttü. Engelli olan bir kızı hariç diğer çocuklarını evlendirip ev bark sahibi yapan Mehmet Yörük, hayata hiçbir zaman küsmediğini belirterek, "Zor oldu ama hayata hiç küsmedik" dedi.

Devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi

Yıllar önce bağlı olduğu ilçeye pazara giden Mehmet Yörük'ü tek ayağı ile pazardan evine aldığı zerzevatı taşırken gören dönemin kaymakamı, Yörük'e engelli aylığı bağlanmasını teklif etti. Kaymakama "Ben devlete yük olmam, kendim evime bakarım" diye cevap veren Mehmet Yörük, devletten hiçbir yardım almadan hem kendine hem de çoluk çocuğuna bakıp büyüttü. Devlete masraf olur diye protez bacak bile taktırmayan Mehmet Yörük'ün kapısını yaklaşık 15 yıl önce devlet tekrar çaldı. Bu defa evdeki engelli kızına aylık bağlamak için gelen devlet görevlilerini "Ben devlete yük olmak istemiyorum" diye geri çeviren Yörük, kendi Bağ-Kur primlerini ödeyerek tek bacağı ile iştigal ettiği çiftçilikten emekli oldu.

80'e merdiven dayayan yaşına rağmen halen tek bacağı ile hayata meydan okuyan Mehmet dede, şimdi tonlarca incir ve zeytin üretiyor. Onlarca dönüm alandaki meyve ağaçlarını dikip büyüten Mehmet dededen çevresindekiler kadar 60 yıllık hayat arkadaşı Fadime Yörük de memnun.
İhlas Haber Ajansı
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