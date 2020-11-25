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Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü İrfan İçöz, görevinden istifa etti.
 25 Kasım 2020 13:10
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Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti

8 Şubat 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atanan İrfan İçöz istifa etti.

İçöz, 2014 yılında İzmir İl Özal İdaresi Genel Sekreterliğinden emekli olmuştu.
Memurlar.Net
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