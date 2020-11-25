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Kimse şikayetçi olmayınca 'Rafet Efendi' ve beraberindeki 8 kişi tahliye edildi

Kimse şikayetçi olmayınca 'Rafet Efendi' ve beraberindeki 8 kişi tahliye edildi
 25 Kasım 2020 13:10
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Kimse şikayetçi olmayınca 'Rafet Efendi' ve beraberindeki 8 kişi tahliye edildi

Kocaeli'de vatandaşların dini duygularını kullanarak ev ve arsa paralarını aldığı iddiasıyla tutuklanan 'Rafet Efendi' kod adlı Şaban Ö. ve beraberindeki 8 tutuklu sanık, tahliye edildi.

Kocaeli'de kendisini 'Hızır Aleyhisselam', 'evliya', 'mümin' olarak tanıtıp vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası aldığı iddia edilen 'Rafet Efendi' kod adı ile tanınan Şaban Ö. ve 8 çete üyesi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklandı. Kendisini 'Hızır Aleyhisselam', 'evliya' gibi sıfatlarla tanıtan, Allah'la doğrudan görüştüğünü iddia ederek 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddiasıyla 11 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan Şaban Ö. ve beraberindeki 8 tutuklu ve 5 tutuksuz sanığın 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan yargılandıkları dava görülmeye devam etti.

Duruşmada mağdurlar dinlendi

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şaban Ö., Abdulkerim Y., Yaşar D., Yaşar S., Burhan Ş., Enes Ş., Enes Ş., Ramazan D. ve Tayfun Buğra S. SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Metin Y., Mustafa Ö., Serdar S., Yasin Y., Mesut G., Betül Ş. salonda hazır bulundu. Duruşma dava dosyasında mağdur olarak yer alan 27 kişinin dinlenmesine devam edildi. Duruşmada ifade veren C.F. ve C.A. isimli mağdurlar, sanıklar tarafından mağdur edilmediklerini söyledi.

9 sanık da tahliye edildi

Duruşmada daha sonra sanıkların savunmaları dinlendi. Söz alan Rafet Ö. ve diğer tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, şikayetçi olan vatandaşların bulunmaması ve mağdurların zararlarının giderildiğini belirterek tutuklu sanıklar Şaban Ö., Abdulkerim Y., Yaşar D., Yaşar S., Burhan Ş., Enes Ş., Enes Ş., Ramazan D., Tayfun Buğra S.'nin tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
İhlas Haber Ajansı
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