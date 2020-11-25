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Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası

Kayseri'de arkadaşı tarafından silahla yaralanarak hastane önüne bırakıldığı iddia edilen kişi, tedavi altına alındı
 25 Kasım 2020 13:26
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Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası

Kayseri'de arkadaşı tarafından silahla yaralanarak hastane önüne bırakıldığı iddia edilen kişi, tedavi altına alındı.

İddiaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı arkadaşı M.M'yi omzundan tabancayla vurarak yaraladıktan sonra otomobille özel bir hastane önüne bırakarak kaçtı.

İlk müdahalesi yapılan M.M, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
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