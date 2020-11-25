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Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası
Kayseri'de arkadaşı tarafından silahla yaralanarak hastane önüne bırakıldığı iddia edilen kişi, tedavi altına alındı
|25 Kasım 2020 13:26
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Kayseri'de arkadaşı tarafından silahla yaralanarak hastane önüne bırakıldığı iddia edilen kişi, tedavi altına alındı.
İddiaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı arkadaşı M.M'yi omzundan tabancayla vurarak yaraladıktan sonra otomobille özel bir hastane önüne bırakarak kaçtı.
İlk müdahalesi yapılan M.M, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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