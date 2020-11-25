Sağlık Bakanlığı: Personel vardiyaları 14 günlük düzenlensin
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilgili tüm kurumlara yazı yazarak, personel vardiyalarının 14 günlük olarak düzenlenmesini, bunun mümkün olmaması halinde 10 günden az olmayacak şekilde belirleme yapılmasını istedi.
|25 Kasım 2020 14:05
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