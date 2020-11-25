Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi
Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 22 kişi yurtta gözetim altına alındı.
|25 Kasım 2020 13:31
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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek amacıyla 30 Temmuz'da başlayan yurtta karantina uygulaması sürüyor.
Karara istinaden yapılan denetimlerde, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 22 kişi, Bartın Valiliğince karantina yurdu olarak belirlenen Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Çeşmi Cihan Öğrenci Yurdunda gözetim altına alındı.
Söz konusu kişilere idari para cezası uygulandığı bildirildi.
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