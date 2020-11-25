Adana'daki 'zimmete para geçirme' davasının 2 sanığına 8 yıl 4'er ay hapis
|25 Kasım 2020 13:34
|+Aa- Yazdır
- Adana'da, 66 banka müşterisinin hesabından 1 milyon 836 bin 791 lira aktarılan şirketlerin sahibi iş adamı ile işlemleri yaptığı ve kız arkadaşı olduğu ileri sürülen eski bankacı, 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklardan eski bankacı Ş.K. hazır bulundu. Avukatların da katıldığı duruşmaya Ş.K'nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen sanık iş adamı E.S.Ü. gelmedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların zimmet suçundan cezalandırılmalarını istedi.
Sanık Ş.K. savunmasında, olay nedeniyle mağdur olduğunu ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.
Diğer sanık E.S.Ü'nün avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, zimmet suçundan 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırdığı 2 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi.
Kozan ilçesindeki bankanın şube müdürü, 22 Aralık 2016'da polise başvurarak bankalarında KOBİ portföy yönetmeni olarak görev yapan Ş.K'nin (35), banka müşterilerinin hesaplarından, onların bilgisi ve izni dışında E.S.Ü'ye (34) ait olan şirketlere para aktarımı yaptığını tespit ettiklerini bildirerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine bankacı Ş.K. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen E.S.Ü. hakkında zimmet suçundan 12'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Terör örgütü DHKP/C'nin şifreli dijital arşivi çözümlendi
25 Kasım 2020 13:32
|Kayseri'de jandarmadan DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
25 Kasım 2020 12:40
|Oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatının gizliliğinin ihlali davasında mütalaa
25 Kasım 2020 12:35
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar yarın açıklanacak
25 Kasım 2020 12:26
|Zap ve Avaşin-Basyan'da silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
25 Kasım 2020 11:51
|Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandı
25 Kasım 2020 10:08
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Kasım 2020 09:39
|Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
25 Kasım 2020 09:38
|MİT buldu SİHA vurdu
25 Kasım 2020 09:19
|Bitlis merkezli 3 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
24 Kasım 2020 21:27