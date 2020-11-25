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'Bu salgın bize tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını göstermektedir'

Erdoğan: Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı.
 25 Kasım 2020 14:00
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'Bu salgın bize tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını göstermektedir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz. Dış ticaretimizin salgın sürecinde ağır tahribat yaşamaması için ticareti teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemleri devreye sokmalıyız.

İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız.

İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır. Milyonlarca insanımızın hak ve hukukunu, kifayetsiz siyasetçilerin ihtiraslarına kurban edemeyiz.
Memurlar.Net
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