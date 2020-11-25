Dolandırıcılık zanlısı İranlı 'sahte' avukat tutuklandı
|25 Kasım 2020 14:04
|+Aa- Yazdır
Kendini avukat olarak tanıtıp vatandaşı olan iş insanlarını sahte belge hazırlayarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin İran uyruklu 4 iş insanını sahte belgeyle dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis, 19 Kasım'da mağdur iş insanlarından biriyle Fatih'te bir araya gelen İran uyruklu şüpheli Muhammet H'yi (20) yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin, İran uyruklu Türk vatandaşı Halis G'nin oğluna ait bilgilerle kendisine 2017'de Mehmet G. adına kimlik çıkarttığı belirlendi.
Şüphelinin aynı isim ve soy isimdeki Antalya'da yaşayan bir avukatın bilgilerini kullandığı da tespit edildi.
Kendisini avukat Mehmet G. olarak tanıtan İran uyruklu şüpheli Muhammet H'nin, İranlı iş adamlarına ikamet, silah ruhsatı, çalışma izni belgelerini temin edeceğini söyleyerek belgelerin sahtesini verdiği, toplamda 4 iş insanını 400 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sivas'ta annesinin ölüme terk ettiği bebeğin ön otopsisi tamamlandı
25 Kasım 2020 15:10
|Cinsel istismarda bulunduğu çocuğu öldüren sanığa 35 yıl hapis cezası
25 Kasım 2020 15:05
|Görme engelli kadına cinsel saldırıya 21 yıl hapis
25 Kasım 2020 14:54
|Antalya'da lüks cipte infaz: 2 kişi öldü 1 yaralı
25 Kasım 2020 14:24
|Kilis'te devrilen balık yüklü tırın sürücüsü öldü
25 Kasım 2020 14:20
|Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası
25 Kasım 2020 13:26
|Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı
25 Kasım 2020 13:00
|Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü
25 Kasım 2020 12:57
|Polisi torbacı sandı, kendini karakolda buldu
25 Kasım 2020 12:10
|Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
25 Kasım 2020 11:57