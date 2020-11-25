Alparslan Arslan'ın babası, Yargıtay'ın kararı hakkında konuştu

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'a, Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'e yönelik eylemine ilişkin "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", silahla yaraladığı dönemin Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'na yönelik eylemlerine ilişkin "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 72 yıl hapis cezası vermişti. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Danıştay saldırısı davasında temyiz incelemesini tamamlayan Daire, Alparslan Arslan'a verilen cezayı onadı.

Verilen kararın ardından Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan açıklamalarda bulundu. İdris Arslan, oğlu Alparslan Arslan'ın suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Hukuksuz bir ceza. Alparslan'ın hak etmediği bir ceza. Ben 15 yıldır söylüyorum, benim oğlum masum. Ama ben sesimi kimseye duyuramadım. Alparslan'ın, Danıştay saldırısından önce rahatsız olduğunu biz gözlemlemiştik. Bunu ben mahkemede defalarca izah ettim. Tabii saldırıdan 35 gün sonra kendine geldi cezaevindeyken. O zaman bize 'baba benim bu işlerle bir alakam, bilgim yok' diye açıklamıştı.

Bir taraftan basın, bir taraftan yorumcular, diğer taraftan mahkemenin tutumu, yargı bütün bunlar üst üste gelince Alparslan suçlu şekilde yargılanageldi. Ama ben bütün süreçleri çok yakından takip ettim. Ben masum olduğunu düşünüyorum" dedi.

"FETÖ'yle ilintili olduğu iddia ediliyor. Ama benim bu konuda elimde herhangi bir veri yok"

Alparslan Arslan'ın FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları hakkında konuşan Arslan, "FETÖ'yle ilintili olduğu iddia ediliyor. Bir zamanlar Ergenekon'la bağlantılı olduğu söylendi. Ama benim bu konuda elimde herhangi bir veri yok. Bir bilgi belge yok. Onun için hep dedim, bu işin arkasında kim varsa devletin ortaya çıkarması lazım. Benim ortaya çıkarabileceğim bir iş değildir. Fakat ben şu kadarını biliyorum ve söyleyeyim. Alparslan masum. Bu işin arkasında başka güçler var. Artık bu güç kimdir bilemiyorum" şeklinde konuştu.

"Osman Yıldırım bu işin kara kutusu"

Osman Yıldırım hakkında açıklamalarda bulunan İdris Arslan, "Bu olayın bir Osman Yıldırım'ı var. Birçok defa söyledim. Osman Yıldırım bu işin kara kutusu. Osman Yıldırım gerekli açıklamaları yapmadıkça vermesi gereken bilgileri vermedikçe bu olay aydınlatılamaz. Ben Osman Yıldırım'la yüz yüze görüştüm. Osman Yıldırım Türkiye'den kaçak olarak Bulgaristan'a geçti. Bulgaristan'da 3,5 ay sanırım cezaevinde kalmış, oradan Fransa'ya geçti. Sosyal medya üzerinden haberleşiyor, takip ediyordum. Daha sonra Türkiye'ye döndü, Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'da kendisiyle yüz yüze, 2-3 saat görüşmelerim oldu. Osman Yıldırım bana gerek sosyal medya üzerinden gerek yüz yüze görüşmelerimizde 'Ben konuşursam oğlun tahliye olur, hatta Yusuf kuyudan çıkarılır' diye yorumlamıştı. Yani Yusuf kuyudan çıkarılır şeklinde yorum yapması, Alparslan'ın masum olduğunu gösterir. Bu da benim iddialarımı destekler mahiyette olan bir açıklama" diye konuştu.

"Osman Yıldırım tetiği çeken kişi olabilir"

İdris Arslan, konuşmasının devamında, "Osman Yıldırım tetiği çeken kişi olabilir diye düşünüyorum. Hatta Osman Yıldırım bir defasında Silivri'de mahkeme salonunda, Danıştay saldırısını ben gerçekleştirdim, Cumhuriyet Gazetesi'ne bombaları ben attım. Bu olayların faili benim ama Alparslan üstlendi şeklinde bir açıklaması olmuştu. Bu nedense gözden kaçtı. Çünkü Osman Yıldırım, ne konuştuysa hep 'Osman Yıldırım yalan söylüyor' diye açıklama yaptılar. Böylece Osman Yıldırım'ın adını yalancı çobana çıkardılar" dedi.