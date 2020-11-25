Kilis'te devrilen balık yüklü tırın sürücüsü öldü

EMEKLİ OLAN MEMURA ÖDENEN AYLIK VE İKRAMİYE HANGİ HALLERDE GERİ ALINIR? Emekli memurun tekrar memur statüsünde göreve başlaması halinde emeklilik statüsünde ödenen hem emekli aylığı hem de emekli ikramiyesi tutarları hiçbir surette geri istenilmez. Bu durum kişilerin emekli konumunda hak ettikleri tutarlardır.