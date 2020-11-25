1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.
 25 Kasım 2020 14:23
+Aa- Yazdır
BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı

Dubai Havaalanı Serbest Bölge Yönetimi "Dafza" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Kenya, Tunus, Cezayir, Türkiye ve İran vatandaşlarına vize verilmesi askıya alındı.

AA muhabirine konuşan Dafza çalışanları alınan kararı doğrularken, bilgi eksikliği olduğunu ve söz konusu ülkelerden gelen bireysel taleplerin ayrı ayrı ele alınacağını aktardı.

Açıklamada askıya alma kararı için bir sebep belirtilmezken, 18 Kasım'da uygulamaya giren kararın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verilmedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarlandı
25 Kasım 2020 11:10		 ABD Sağlık Bakanı açıkladı: İlk aşının dağıtım tarihi belli oldu
24 Kasım 2020 22:11
Joe Biden'dan 'seçim bitti' açıklaması
24 Kasım 2020 18:41		 Alman Bakan'dan, Türk gemisinde hukuk dışı aramaya açıklama
24 Kasım 2020 16:03
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu
24 Kasım 2020 14:17		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 59 milyon 515 bini geçti
24 Kasım 2020 09:27
ABD'li uzman: Libya'da savaşı Türkler kazandı
23 Kasım 2020 23:35		 DSÖ: Aşı çalışmalarında tünelin sonunda ışık görüldü
23 Kasım 2020 23:08
Havayolu yolcularına Covid19 aşısı zorunluluğu
23 Kasım 2020 22:38		 İngiltere yeniden yerel kısıtlamalara hazırlanıyor
23 Kasım 2020 21:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:15 - RTÜK araştırmasına göre televizyon izleyicisi ekrandaki şiddetten rahatsız15:15 - Yurt dışı aylıklarının avans ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi15:12 - Barış Atay darp eden 3 sanık tahliye edildi15:10 - Sivas'ta annesinin ölüme terk ettiği bebeğin ön otopsisi tamamlandı15:06 - Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri15:06 - Kızılay'dan 'Askıda Pizza' kampanyası
15:05 - Cinsel istismarda bulunduğu çocuğu öldüren sanığa 35 yıl hapis cezası15:00 - Prof. Ünal: Yoğun bakımlarda yer kalmadı14:57 - 'Türkiye, rüzgar türbini üretiminde Avrupa'da ilk beşte yer alıyor'14:54 - Görme engelli kadına cinsel saldırıya 21 yıl hapis14:52 - Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor14:45 - Bilgisayar klavye şampiyonasında Türk takımı 4 madalya kazandı
14:43 - Kovid-19, kadına yönelik şiddeti de körükledi14:32 - Anadolu Üniversitesinden KOSGEB'e İngilizce ve Arapça girişimcilik eğitim modülü desteği14:31 - İnşaat sektörünün 8 STK'si 'deprem' konusunda ortak bildiri imzaladı14:24 - Antalya'da lüks cipte infaz: 2 kişi öldü 1 yaralı14:23 - BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı
14:21 - 'Her daim diyoruz ki, kadına şiddet insanlığa ihanettir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük zam geliyor
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti
Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti
WhatsApp'a 3 yeni özellik
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Senin gökyüzünde benim yerim yoktu 2
tahterevalli 2
bilim kurulu 2
Bulaş 1
Bütçe fazlası 2
bülent arınç ve bülent ersoy un evlenmesi 2
eşinin aracına bomba düzeneği kuran psikopat 3
Yung Felix-loco 2
The Queen's Gambit 1
The alienist 1
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam