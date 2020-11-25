BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.
|25 Kasım 2020 14:23
|+Aa- Yazdır
Dubai Havaalanı Serbest Bölge Yönetimi "Dafza" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Kenya, Tunus, Cezayir, Türkiye ve İran vatandaşlarına vize verilmesi askıya alındı.
AA muhabirine konuşan Dafza çalışanları alınan kararı doğrularken, bilgi eksikliği olduğunu ve söz konusu ülkelerden gelen bireysel taleplerin ayrı ayrı ele alınacağını aktardı.
Açıklamada askıya alma kararı için bir sebep belirtilmezken, 18 Kasım'da uygulamaya giren kararın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verilmedi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarlandı
25 Kasım 2020 11:10
|ABD Sağlık Bakanı açıkladı: İlk aşının dağıtım tarihi belli oldu
24 Kasım 2020 22:11
|Joe Biden'dan 'seçim bitti' açıklaması
24 Kasım 2020 18:41
|Alman Bakan'dan, Türk gemisinde hukuk dışı aramaya açıklama
24 Kasım 2020 16:03
|Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu
24 Kasım 2020 14:17
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 59 milyon 515 bini geçti
24 Kasım 2020 09:27
|ABD'li uzman: Libya'da savaşı Türkler kazandı
23 Kasım 2020 23:35
|DSÖ: Aşı çalışmalarında tünelin sonunda ışık görüldü
23 Kasım 2020 23:08
|Havayolu yolcularına Covid19 aşısı zorunluluğu
23 Kasım 2020 22:38
|İngiltere yeniden yerel kısıtlamalara hazırlanıyor
23 Kasım 2020 21:41