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Antalya'da lüks cipte infaz: 2 kişi öldü 1 yaralı
Antalya'da lüks ciple seyir eden 3 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Başlarından vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
|25 Kasım 2020 14:24
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Olay, Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DKF 631 plakalı lüks cipin içerisinde seyir halinde ilerleyen 3 kişi ışığa yaklaşırken yavaşladıkları sırada kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tabanca ile ateş açtı. Başlarından vurularak ağır yaralanan biri sürücü, diğeri yolcu koltuğunda oturan 2 kişi hayatını kaybederken, diğer yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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