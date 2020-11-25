Anadolu Üniversitesinden KOSGEB'e İngilizce ve Arapça girişimcilik eğitim modülü desteği
|25 Kasım 2020 14:32
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Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt hazır bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzkurt, daha önce de AÜ tarafından alt yapısı hazırlanan çevrimiçi bir eğitim sisteminin bulunduğunu belirterek, söz konusu eğitimi, geçen yıl 110 binin üzerinde girişimci adayının tamamladığını kaydetti.
Girişimci adaylarının önemli bir kısmının sertifikalarını alarak KOSGEB'den destek almaya hak kazandığını ifade eden Uzkurt, şöyle devam etti:
"KOSGEB'de 15 binin üzerinde girişimci adayı aldığı destekle işini kurdu. Önümüzdeki yıllarda da ümit ediyoruz ki bu girişimciler, KOSGEB'in desteğiyle kendi işlerinin patronu olacaklar. Bu protokolle beraber, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanacak olan girişimcilik eğitimleri vasıtasıyla, eğitimlerin yurt dışına açılması için bir adım atmış olacağız. Bir noktada bu girişimcilik eğitimleri üniversitelerde girişimcilik derslerinde referans olacak. Yurt dışında KOSGEB muadili başka kurumlarla görüştüğümüzde bu eğitimlerin kendi dillerinde de verilmesi konusunda istekler olduğunu gördük. Bu açılımı yaparak KOSGEB ile birlikte diğer ülkelerde de ülkemizin ve çalışmalarımızın etkinliğini arttıracağız."
Rektör Fuat Erdal ise protokolle girişimcilerin eğitimine akademik destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Projeyle var olan iş birliğine yeni bir boyut kazandırılacağına değinen Erdal, "Hem Türkiye'de hem de yurt dışında girişimciliğin gelişmesi ve ilerlemesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin giderek büyümesi konusunda yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
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