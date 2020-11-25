1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Ünal: Yoğun bakımlarda yer kalmadı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal, hastanelerdeki yoğun bakımlarda yer kalmadığını söyledi. Ünal, "Yoğun bakımlarda yer kalmadı. Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten bizi arayıp hastasına yer atayan arkadaşlarımız var" dedi.
 25 Kasım 2020 15:00
+Aa- Yazdır
Prof. Ünal: Yoğun bakımlarda yer kalmadı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, koronavirüs salgınındaki artışına dikkat çekerek yoğun bakımlarda yer kalmadığını söyledi. Açıklanan verilerle yaşadıklarının uyumlu olmadığını belirten Ünal, "Rekorlar kırıyor olabiliriz. Bunlar dünya rekoru mudur, gezegenler arası rekor mudur bilmiyorum. Çünkü veri yok. Veri olmayınca da ne durumdayız ne yapabiliriz bir şey diyemiyoruz. Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı'nın durumu şeffaf şekilde açıklaması gerekir" dedi.

'Benim üniversitemde yer yok'

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Ünal, yoğun bakımlarda yer olmadığını, ameliyathanelerin değil ameliyathane koridorlarının bile yoğun bakıma dönüştürüldüğünü belirtti.

"Bu koşullarda iyi bir tedavi uygulanamaz" diyen Prof. Ünal, "Benim üniversitemde yer yok. Diğer hastanelerde de yer kalmadı. Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan 'hastalarımıza yer bulun' diye arayanlar var. Şu an yoğun bakımlarda yer yok" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu tutanaklarının da açıklaması gerektiğini ifade eden Ünal, şeffaf davranılması halinde sorunların daha kolay çözüleceğini söyledi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kızılay'dan 'Askıda Pizza' kampanyası
25 Kasım 2020 15:06		 Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri
25 Kasım 2020 15:06
Kovid-19, kadına yönelik şiddeti de körükledi
25 Kasım 2020 14:43		 Gribe karşı 'kış çayı' yoğun ilgi görüyor
25 Kasım 2020 14:18
'Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim'
25 Kasım 2020 13:45		 Bir ilimizde risk haritası 3 ayda kırmızıya döndü
25 Kasım 2020 13:38
Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan öldü; üzüntüden bebeğini kaybetti
25 Kasım 2020 13:37		 Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı
25 Kasım 2020 13:29
Devlete yük olmamak için protez bacak bile almadı
25 Kasım 2020 13:02		 Aynı anda hem grip hem Kovid-19 olabilirsiniz
25 Kasım 2020 12:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:15 - RTÜK araştırmasına göre televizyon izleyicisi ekrandaki şiddetten rahatsız15:15 - Yurt dışı aylıklarının avans ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi15:12 - Barış Atay darp eden 3 sanık tahliye edildi15:10 - Sivas'ta annesinin ölüme terk ettiği bebeğin ön otopsisi tamamlandı15:06 - Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri15:06 - Kızılay'dan 'Askıda Pizza' kampanyası
15:05 - Cinsel istismarda bulunduğu çocuğu öldüren sanığa 35 yıl hapis cezası15:00 - Prof. Ünal: Yoğun bakımlarda yer kalmadı14:57 - 'Türkiye, rüzgar türbini üretiminde Avrupa'da ilk beşte yer alıyor'14:54 - Görme engelli kadına cinsel saldırıya 21 yıl hapis14:52 - Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor14:45 - Bilgisayar klavye şampiyonasında Türk takımı 4 madalya kazandı
14:43 - Kovid-19, kadına yönelik şiddeti de körükledi14:32 - Anadolu Üniversitesinden KOSGEB'e İngilizce ve Arapça girişimcilik eğitim modülü desteği14:31 - İnşaat sektörünün 8 STK'si 'deprem' konusunda ortak bildiri imzaladı14:24 - Antalya'da lüks cipte infaz: 2 kişi öldü 1 yaralı14:23 - BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı
14:21 - 'Her daim diyoruz ki, kadına şiddet insanlığa ihanettir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük zam geliyor
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti
Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti
WhatsApp'a 3 yeni özellik
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sadakatsiz 1
Bir öğretmen sözü bırak 7
adidas'ın 3000 çift ayakkabı hediyesi 1
Hijyen 1
24.11.2020 hasta sayılarının 7000 i geçmesi 5
Bütçe fazlası 2
ölüm riski en yüksek kan grubu ab 1
bülent arınç'ın yik üyeliğinden istifa etmesi 4
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 2
Bulaş 1
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam