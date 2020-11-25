1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilgisayar klavye şampiyonasında Türk takımı 4 madalya kazandı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu'nun (INTERSTENO) Çekya Temsilciliği tarafından düzenlenen "ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası"nda Türk takımı, 4 madalya kazandı.
 25 Kasım 2020 14:45
+Aa- Yazdır
Bilgisayar klavye şampiyonasında Türk takımı 4 madalya kazandı

INTERSTENO Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, "2020 ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası", 21 ve 24 Kasım'da yapıldı.

Çekya, Almanya, ABD, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Rusya, Slovakya, Polonya ve Türkiye'den 1132 kişinin katıldığı yarışmada, Türk Milli Takımı gerek ferdi ve gerekse takım halinde şampiyon oldu.

Yarışmaya Afyonkarahisar Sandıklı Ortaokulu'ndan katılan Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 699 vuruş yazarak "0-12 Yaş Küçükler Kategorisinde" şampiyonluğu kazandı.

Aynı okuldan ve aynı kategoride Rümeysa Özen'in dakikada net 442 vuruş yaptığı yarışmada, Ankara Danıştay'dan Erdi Çiller dakikada net 774 vuruşla"Tecrübeliler Kategorisi" ikinci, "17-20 Yaş Gençler Kategorisi"nde Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi'nden İlyas Pamukçu da dakikada net 702 vuruş yaparak üçüncülüğü elde etti.

4 Kategoride yapılan yarışlarda dağıtılan toplam 12 madalyanın 4'ünü kazanan Türk Milli Takımı, takım halinde de şampiyonluğu kazandı. Diğer 8 madalya da Rusya, İtalya, Çekya, ABD, Polonya ve Hırvatistan'dan katılan yarışmacılara verildi.

Öte yandan, 12 yarışmacı onur tablosuna girerek topladıkları 7.143 puanla birinci olurken, 5.909 puanla Çekya ikinci, 2.145 puanla Rusya üçüncü oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kendi aşımız Nisan'a hazır olacak'
25 Kasım 2020 12:50		 Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe bir üst turda
24 Kasım 2020 22:56
Sivasspor'da korona vakası artıyor!
24 Kasım 2020 19:54		 Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı
23 Kasım 2020 22:05
Şenol Güneş, Yiğit Bulut'a tepki gösterdi
23 Kasım 2020 15:39		 Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüsü yendi
22 Kasım 2020 14:18
Fenerbahçe, başkentte rahat kazandı
21 Kasım 2020 18:04		 Üç Süper Lig takımında yeni korona vakaları tespit edildi
20 Kasım 2020 22:20
A Milli Takım'da o isimle yollar ayrıldı
20 Kasım 2020 13:19		 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veriyoruz, yine istiyorsunuz
19 Kasım 2020 21:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:15 - RTÜK araştırmasına göre televizyon izleyicisi ekrandaki şiddetten rahatsız15:15 - Yurt dışı aylıklarının avans ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi15:12 - Barış Atay darp eden 3 sanık tahliye edildi15:10 - Sivas'ta annesinin ölüme terk ettiği bebeğin ön otopsisi tamamlandı15:06 - Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri15:06 - Kızılay'dan 'Askıda Pizza' kampanyası
15:05 - Cinsel istismarda bulunduğu çocuğu öldüren sanığa 35 yıl hapis cezası15:00 - Prof. Ünal: Yoğun bakımlarda yer kalmadı14:57 - 'Türkiye, rüzgar türbini üretiminde Avrupa'da ilk beşte yer alıyor'14:54 - Görme engelli kadına cinsel saldırıya 21 yıl hapis14:52 - Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor14:45 - Bilgisayar klavye şampiyonasında Türk takımı 4 madalya kazandı
14:43 - Kovid-19, kadına yönelik şiddeti de körükledi14:32 - Anadolu Üniversitesinden KOSGEB'e İngilizce ve Arapça girişimcilik eğitim modülü desteği14:31 - İnşaat sektörünün 8 STK'si 'deprem' konusunda ortak bildiri imzaladı14:24 - Antalya'da lüks cipte infaz: 2 kişi öldü 1 yaralı14:23 - BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı
14:21 - 'Her daim diyoruz ki, kadına şiddet insanlığa ihanettir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük zam geliyor
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti
Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti
WhatsApp'a 3 yeni özellik
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cari kur 1
Akıl Nazar almaz 1
kuraklık 2
korona değil tedavisi öldürüyor kanısı 4
Elektronik Kelepçe 1
bitcoin 1
25 yıldır kanalizasyon deliğinde yaşayan çift 2
serdar aksoy 1
blue bells 1
The alienist 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam