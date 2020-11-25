'Türkiye, rüzgar türbini üretiminde Avrupa'da ilk beşte yer alıyor'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."
|25 Kasım 2020 14:57
|+Aa- Yazdır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı
25 Kasım 2020 15:20
|İnşaat sektörünün 8 STK'si 'deprem' konusunda ortak bildiri imzaladı
25 Kasım 2020 14:31
|Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan tarımsal işletmelere destek verilecek
25 Kasım 2020 09:48
|Gemiler teyakkuzda
25 Kasım 2020 07:10
|Stokçu depo dışında aranmalı
25 Kasım 2020 07:04
|Esnafa nakit desteği
25 Kasım 2020 06:50
|Hazine 5,6 milyar lira borçlandı
24 Kasım 2020 15:09
|Kuşadası'nın organik ürünleri Türkiye'ye açılıyor
24 Kasım 2020 14:49
|Pandemiden çıkış yolları masaya yatırıldı
24 Kasım 2020 14:11
|Üniversite, solucan gübresi ile Türkiye'ye örnek oldu
24 Kasım 2020 13:12