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'Türkiye, rüzgar türbini üretiminde Avrupa'da ilk beşte yer alıyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."
 25 Kasım 2020 14:57
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'Türkiye, rüzgar türbini üretiminde Avrupa'da ilk beşte yer alıyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."

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