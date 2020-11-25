Cinsel istismarda bulunduğu çocuğu öldüren sanığa 35 yıl hapis cezası
|25 Kasım 2020 15:05
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Şanlıurfa'da 8 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu 6 yaşındaki kız çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 35 yıl hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık kardeşler U.B. (26), Y.B. (25) ile maktul çocuğun ailesi ve avukatları katıldı.
Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Y.B'ye "Kasten adam öldürme", "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 35 yıl hapis cezası verdi, U.B'nin ise tahliyesine hükmetti.
- Olay
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Taşyalak Mahallesi'nde, pamuk tarlasına gitmek için 15 Ekim 2012'de evden çıkan 6 yaşındaki Yağmur Özaydın kaybolmuş, iki gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ise tarlada cesedi bulunmuştu.
Başlatılan soruşturma kapsamında aynı mahallede ikamet eden U.B. ile kardeşi Y.B, olaydan bir yıl sonra Bursa'da yakalanarak "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Çocuğu veya beden ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlamaları ile tutuklanmış, 7 ay sonraki duruşmada ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle tahliye edilmişti.
Özaydın'ın ailesinin avukatı Serdil İzol, verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesine başvurmuş, daire yerel mahkemenin kararını bozmuştu.
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