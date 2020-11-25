Yurt dışı aylıklarının avans ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışı aylıklarının avans olarak ödenmesine dair esasları belirledi.
|25 Kasım 2020 15:15
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
25 Kasım 2020 16:04
|İçişleri Bakanlığından kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım
25 Kasım 2020 15:28
|İzmir'de tarihi yolda yürütülen çalışmaya durdurma kararı
25 Kasım 2020 15:24
|RTÜK araştırmasına göre televizyon izleyicisi ekrandaki şiddetten rahatsız
25 Kasım 2020 15:15
|Sağlık Bakanlığı: Personel vardiyaları 14 günlük düzenlensin
25 Kasım 2020 14:05
|Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi
25 Kasım 2020 13:31
|Tunceli'de, engelli personele idari izin
25 Kasım 2020 13:00
|Elektronik kelepçe şiddet mağduru kadını hayata bağlıyor
25 Kasım 2020 11:16
|'Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak'
25 Kasım 2020 10:58
|Karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı
25 Kasım 2020 09:38