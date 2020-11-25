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İzmir'de tarihi yolda yürütülen çalışmaya durdurma kararı

Foça'da 19. yüzyılda yapılan yolda devam eden inşaat çalışması, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla yasaklandı
 25 Kasım 2020 15:24
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İzmir'de tarihi yolda yürütülen çalışmaya durdurma kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Foça Belediyesi tarafından koruma altındaki bölgede yürütülen yol çalışmasını durdurdu.

İzmir Müze Müdürlüğü yetkilileri, başvuru üzerine, kentsel ve arkeolojik sit alanında bulunan Reha Midilli Caddesi'ndeki Arnavut kaldırımı yol çalışmasında incelemede bulundu.

İnceleme sonucunda Foça Belediyesi tarafından bölgede yürütülen Arnavut kaldırımı çalışmasında siyah bazalt yerine gri kesme taş kullanıldığı tespit edildi.

Bölgedeki tüm uygulamaların, "zeminde kazı ve derinleşmeye ihtiyaç duyulmayacak ve mevcutta müdahale edilmiş, onarım gerektiren alanlar dışına çıkılmayacak şekilde" yapılması ilkesinden hareketle İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, belediyenin yol ve düzenleme çalışmasını durdurdu.

Kurul tarafından, konunun yeniden değerlendirmesine kadar alandaki tüm inşaat faaliyetleri yasaklandı.

Foça ilçe merkezinde 19. yüzyılda yapılan yolda belediyenin yürüttüğü yenileme çalışmasında mevcut taşların sökülmesi tepkilere neden olmuştu.

Anadolu Ajansı
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