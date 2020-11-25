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Putin, kızında son denemeleri bitmemiş aşıyı mı denedi?

CNN televizyonu, Putin'in Sputnik V aşısının "dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı" olduğunu ve kendi kızının da bu aşıyı yaptırdığını söylemesinin üzerinden aylar geçtiğini ancak Rus liderin aşı olmadığını, Peskov'un "onaylanmış" ve "tescillenmiş" ifadeleri arasında ne gibi bir farklılık olduğuna açıklık getirmediğini belirtti. Rusya yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşı adayının yüzde 95'ten fazla etkili olduğunu bildirirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in henüz denemelerin son aşamasını bitirmemiş bir aşıyı yaptıramayacağı bildirildi.
 25 Kasım 2020 15:31
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Putin, kızında son denemeleri bitmemiş aşıyı mı denedi?

Rusya'daki geliştiriciler son olarak, deneme verilerinin 2. ara analizine göre Sputnik V koronavirüs aşısı adayının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı.

Gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin "güvenli" olduğunu duyurduğu bu aşıyı yaptırıp yaptırmadığına çevrildi.

Rus lider, ilk açıklanan "Sputnik V" aşısının kızı üzerinde denendiğini açıklamıştı. Putin yaptığı açıklamada bu duruma değinerek, kızının sağlığının gayet iyi olduğunu ve normal hayatına devam ettiğini söyleyerek, "Her şey yolunda. Daha biraz önce onunla telefonda konuştum. Tanrıya şükür kendini iyi hissediyor. Kızımın kanında virüse karşı antikor oluştu." ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin, Rusya'da ön saflarda mücadele veren bazı sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve birkaç üst düzey yetkiliye klinik denemeler dışında verilmiş olmasına rağmen, Putin'in henüz denemelerin son aşamasını bitirmemiş bir aşıyı yaptıramayacağını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerle yaptığı telefon görüşmesinde, "Devlet Başkanı onaylanmamış bir aşıyı kullanamaz. Toplu aşılama henüz başlamadı. Dahası, tabii ki devletin lideri aşılamada gönüllü olarak yer alamaz. Bu imkansız" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, denemelerin yakında tamamlanması gerektiğini ve Putin'in "gerekli görürse" aşıyı yaptırıp yaptırmama konusunda halkı bilgilendireceğini söyledi.

CNN televizyonu, Putin'in Sputnik V aşısının "dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı" olduğunu ve kendi kızının da bu aşıyı yaptırdığını söylemesinin üzerinden aylar geçtiğini ancak Rus liderin aşı olmadığını, Peskov'un "onaylanmış" ve "tescillenmiş" ifadeleri arasında ne gibi bir farklılık olduğuna açıklık getirmediğini belirtti
Memurlar.Net
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