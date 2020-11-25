1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün yargılandığı davada yeniden rapor istendi

Mahkeme, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilip, daha önce alınan adli tıp raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeni rapor alınmasına karar verdi
 25 Kasım 2020 15:56
+Aa- Yazdır
Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün yargılandığı davada yeniden rapor istendi

- Ankara'da bir veteriner hekimin çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili, aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan Bilgili, cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdure Ç.B, mağdurenin annesi, taraf avukatları katıldı. Davanın diğer sanığı, Bilgili'nin ortağı veteriner hekim Serkan Durmaz ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanıklara söz verdi.

Tanık olarak dinlenen Rıza Reşat Çetinbaş, bir hastanede anestezi uzmanı olarak görev yaptığını, propofol etken maddeli anestezi ilacına ilişkin bildiklerini anlatacağını ifade etti.

Adı geçen ilacın insanlarda kullanılan doza bağlı olarak uyku hali ve bilinç kaybı yaşattığını dile getiren Çetinbaş, "Damar yoluyla verilen bir ilaçtır. Yüksek dozlarda ciddi yan etkileri görünür. En düşük dozlarda bile unutma ve hafıza kaybı yaşanabilir. Alkol alan kişilere verildiğinde daha şiddetli etkileri olur." dedi.

Bir diğer tanık Metin Murat Kalyoncugil de psikolog olduğunu, olası bir cinsel saldırısı sonucunda yaşanan travmalar hakkında bilgiler verme amacıyla mahkemeye geldiğini bildirdi.

Travmaya karşı tepkilerin, saldırının ne kadar ani olduğuna göre değişebileceğini vurgulayan Kalyoncugil, şunları anlattı:

"Saldırının ne kadar beklenmedik olduğuna göre mağdurun tepkisinin de o doğrultuda değişkenlik gösterir. Travmalar kişinin daha önceki deneyimlerine, saldırının ani olup olmadığına, beklenip beklenmediğine göre de değişir. Duruma göre saldırı mağdurda şok etkisi yaratabilir. Bazı kişilerde saldırı sonrası kaçma, bazılarında ise donma durumu görülebilir. Mağdurların çoğu, suçlayıcı bir şekilde 'Neden kaçmadın, neden bağırmadın?' gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Bir kişi bu kadar ağır saldırıyla karşı karşıya kaldıktan sonra bir de bu suçlamalarla karşı karşıya kaldığı zaman travma katlanır."

Kalyoncugil, bu tür saldırılara maruz kalanlarda zaman zaman geçici hafıza kaybı olduğu, bazı kişilerde o anın görüntülerinin zihninde canlanmasının bazen aylar, bazen de yıllar alabileceğini sözlerine ekledi.

Tanık Hale Hüseyinoğlu ise Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünde okuduğunu, olayla ilgili görgüsü olamadığını ancak sanık Bilgili hakkında öğrencilerde böyle bir kanaat oluştuğunu ileri sürdü.

"Bilgili'den ders almadım ancak başka öğrencileri taciz ettiğini duyuyordum. Derslerde özellikle cinsel içerikli şakalar yaptığını söylüyorlardı. Ben ders almadığım için bana yönelik bir tacizi olmadı."ifadesini kullanan Hüseyinoğlu, "Neden tacize uğrayanlar şikayetçi olmuyor?" şeklindeki soruya, "Şikayetçi olmak kolay değil. Okulda belli bir hiyerarşik yapı var. Şikayetçi olursam dersten kalır mıyım? İsmim duyulursa diğer hocalar tepki gösterir mi? diye korkuyor insanlar." cevabını verdi.

- Adli tıp raporları çelişkili

Sanık Jinekolog Hüseyin Şenyurt'la aynı yerde çalışan Jinekolog Mustafa Uğur da sanık tarafının tanığı olarak dinlendi.

Olay günü Ç.B'nin Hasan Bilgili ile muayeneye geldiğini anlatan Uğur, "Ç.B normal bir hasta görünümündeydi. Olağan dışı bir davranışını görmedim. Jinekoloji muayenesi olmuş kişilerden farklı değildi. İçeride otururken yanımıza geldi, sohbete katılmadı. Zorla tutulduğunu görmedim. 'Beni bırakın, gideceğim' şeklinde bir şey de demedi." ifadelerini kullandı.

Mağdurenin cinsel saldırı sonrası delillerin yok edilmesi için temizlik yapıldığı yönündeki iddialarını reddeden Uğur, "Böyle bir durumda genital bölge temizlense de sperm içerden silinmez. Vajinanın temizliğiyle delilleri yok edemezsiniz." diye konuştu.

Tanık beyanlarının ardından söz alan Ç.B'nin avukatı, Adli Tıp kurumunda, cinsel saldırıya yönelik delillerin yok edildiğini, delil bütünlüğünün bozulduğunu ileri sürerek, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, daha önce alınan adli tıp raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın bütün olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.

Sanıkların tutuklanması yönündeki talepleri reddeden mahkeme, duruşmayı 7 Nisan 2021'e erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dolmuş sorduğu kişiyi hastanelik etti
25 Kasım 2020 16:13		 Hablemitoğlu'nun katil zanlısından FETÖ propagandası
25 Kasım 2020 15:34
Hatay'da sokak köpeğini silahla öldüren şüpheli yakalandı
25 Kasım 2020 15:32		 Sivas'ta annesinin ölüme terk ettiği bebeğin ön otopsisi tamamlandı
25 Kasım 2020 15:10
Cinsel istismarda bulunduğu çocuğu öldüren sanığa 35 yıl hapis cezası
25 Kasım 2020 15:05		 Görme engelli kadına cinsel saldırıya 21 yıl hapis
25 Kasım 2020 14:54
Antalya'da lüks cipte infaz: 2 kişi öldü 1 yaralı
25 Kasım 2020 14:24		 Kilis'te devrilen balık yüklü tırın sürücüsü öldü
25 Kasım 2020 14:20
Dolandırıcılık zanlısı İranlı 'sahte' avukat tutuklandı
25 Kasım 2020 14:04		 Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası
25 Kasım 2020 13:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:46 - Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü16:34 - Kırklareli Valisi: Maalesef hasta sayılarımız arttı16:28 - İstanbul'un yangın raporu: En fazla yangın çıkan ilçeler16:22 - Benzine 37 kuruş zam yapıldı16:20 - Valilik uyardı: Yeni kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacak16:13 - Dolmuş sorduğu kişiyi hastanelik etti
16:07 - Rüzgar enerjisi, 9,6 milyon haneye 'ışık' oldu16:04 - Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı15:56 - Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün yargılandığı davada yeniden rapor istendi15:34 - Hablemitoğlu'nun katil zanlısından FETÖ propagandası15:32 - Hatay'da sokak köpeğini silahla öldüren şüpheli yakalandı15:31 - Putin, kızında son denemeleri bitmemiş aşıyı mı denedi?
15:30 - Milli Güvenlik Kurulu toplandı15:30 - Belediye Başkanı, ağabeyini imar müdürü yaptı15:28 - İçişleri Bakanlığından kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım15:24 - İzmir'de tarihi yolda yürütülen çalışmaya durdurma kararı15:20 - Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı
15:15 - RTÜK araştırmasına göre televizyon izleyicisi ekrandaki şiddetten rahatsız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine 37 kuruş zam yapıldı
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti
Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti
WhatsApp'a 3 yeni özellik
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jose mujica 1
acı reçete 1
Yung Felix-loco 2
Deflatör 1
alaçatı 1
hazine 1
sözlükte görmek istediğimiz ünlüler 11
Bir öğretmen sözü bırak 7
çift kişilik yastık 1
Cari kur 1
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam