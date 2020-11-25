1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Bingöl'de komşusunun köpeğini silahıyla öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı.
 25 Kasım 2020 16:04
+Aa- Yazdır
Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Bingöl'de komşusunun köpeğini silahıyla öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Ilıcalar beldesinde 21 Kasım'da komşusunun köpeğini görev amaçlı kullandığı silahıyla öldüren, ismi açıklanmayan güvenlik korucusu hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Silahına el konulan güvenlik korucusunun görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığından kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım
25 Kasım 2020 15:28		 İzmir'de tarihi yolda yürütülen çalışmaya durdurma kararı
25 Kasım 2020 15:24
Yurt dışı aylıklarının avans ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi
25 Kasım 2020 15:15		 RTÜK araştırmasına göre televizyon izleyicisi ekrandaki şiddetten rahatsız
25 Kasım 2020 15:15
Sağlık Bakanlığı: Personel vardiyaları 14 günlük düzenlensin
25 Kasım 2020 14:05		 Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi
25 Kasım 2020 13:31
Tunceli'de, engelli personele idari izin
25 Kasım 2020 13:00		 Elektronik kelepçe şiddet mağduru kadını hayata bağlıyor
25 Kasım 2020 11:16
'Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak'
25 Kasım 2020 10:58		 Karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı
25 Kasım 2020 09:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:46 - Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü16:34 - Kırklareli Valisi: Maalesef hasta sayılarımız arttı16:28 - İstanbul'un yangın raporu: En fazla yangın çıkan ilçeler16:22 - Benzine 37 kuruş zam yapıldı16:20 - Valilik uyardı: Yeni kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacak16:13 - Dolmuş sorduğu kişiyi hastanelik etti
16:07 - Rüzgar enerjisi, 9,6 milyon haneye 'ışık' oldu16:04 - Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı15:56 - Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün yargılandığı davada yeniden rapor istendi15:34 - Hablemitoğlu'nun katil zanlısından FETÖ propagandası15:32 - Hatay'da sokak köpeğini silahla öldüren şüpheli yakalandı15:31 - Putin, kızında son denemeleri bitmemiş aşıyı mı denedi?
15:30 - Milli Güvenlik Kurulu toplandı15:30 - Belediye Başkanı, ağabeyini imar müdürü yaptı15:28 - İçişleri Bakanlığından kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım15:24 - İzmir'de tarihi yolda yürütülen çalışmaya durdurma kararı15:20 - Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı
15:15 - RTÜK araştırmasına göre televizyon izleyicisi ekrandaki şiddetten rahatsız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine 37 kuruş zam yapıldı
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti
Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti
WhatsApp'a 3 yeni özellik
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece 2 de yemek yapanın takipçisi 4
tekaüt 2
köpek 1
Nemrut dağı 2
pozii 10
adidas'ın 3000 çift ayakkabı hediyesi 1
kum fırtınası 2
alaçatı 1
25 yıldır kanalizasyon deliğinde yaşayan çift 2
Hijyen 1
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam