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Rüzgar enerjisi, 9,6 milyon haneye 'ışık' oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu yıl rüzgar enerjisinde 740 megavat ilave kapasite devreye aldık. Toplam rüzgar enerjisi kurulu gücümüz 8 bin 330 megavata yükseldi"
 25 Kasım 2020 16:07
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Rüzgar enerjisi, 9,6 milyon haneye 'ışık' oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücünün ekim sonu itibarıyla 8 bin 330 megavata ulaştığını belirterek, "Ekim sonu itibarıyla toplam kurulu gücümüzün yüzde 9'u ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün yüzde 17,5'i rüzgar enerjisinden oluştu. Bu santrallerle 9,6 milyon hanenin elektrik tüketimini sağlayabilme imkanına kavuştuk." dedi.

Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından dijital ortamda düzenlenen 9. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde, dünyada 650 bin megavat rüzgar kurulu gücü bulunduğunu söyledi.

Bu kapasitenin her yıl yaklaşık 50-60 bin megavat arttığını dile getiren Dönmez, bu yıl rüzgar enerjisine dünyada yaklaşık 150 milyar dolar yatırım yapıldığını aktardı.

Dönmez, gelecek 30 yıl içinde yapılacak yatırımlarla bu alanda 4 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşacağını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye, yerli üretim gücü, yenilenebilir enerji potansiyeli, bu alandaki teşvik ve destek mekanizmaları, yetişmiş insan kaynağı, gelişmiş ekonomisi ve artan nüfusuyla yeşil ekonomiden azami derecede pay alacaktır. Enerjideki yol haritamızı, Milli Enerji ve Maden Politikamız ile 'daha fazla yerli ve yenilenebilir' diyerek belirlemiştik. Politikamızı açıkladığımızda 38 bin 900 megavat olan yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 3 yıl içinde 47 bin 671 megavata yükselttik. 2017'de yüzde 45,7 olan yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüz bugün yüzde 51'e ulaştı. 2019'da devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 61,2'sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu görüyoruz. Bu yıl devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 98'i yenilenebilir kaynaklardan meydana geldi. Dünyadaki eğilimlere paralel olarak enerji sektörümüz sürdürülebilir, rekabetçi ve tek temelli bir üretim anlayışına doğru hızla ilerliyor. Bu süreçle birlikte enerji sektörümüz her alanda rüzgarı arkasına alacak. Bu yeni dönemde Türkiye'nin enerjisi, Türkiye'nin rüzgarıyla yenilenecek."

- Rüzgar kapasitesi 18 yılda 400 kat arttı

Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe 15 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Dönmez, sektörün yüzde 55-60 yerlilik oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesinde başı çektiğini anlattı.

Dönmez, bu alanda 80'in üzerinde üretim yapan firma bulunduğunu ifade ederek, "Rüzgar kurulu gücünde bugün Avrupa'da 7'inci, dünyada 12'inci sıradayız ancak yerli teknoloji ve verimli üretim anlayışıyla daha yukarı sıralara doğru hızlı adımlarla ilerleyeceğinden kuşkum yok. Türkiye'nin rüzgarı, enerji dünyasındaki taşları yerinden oynatacak güçte. Bu yüksek potansiyelin en önemli göstergelerini 4 önemli rekorla gördük." diye konuştu.

Bu rekorların 2020'de rüzgarın daha güçlü estiğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Dönmez, "2020 adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu. Yenilenebilir kaynaklar içinde rüzgar bizim için her zaman ayrı bir öneme sahip oldu. Rüzgar kurulu gücümüzü son 18 yılda 400 kat artırdık." dedi.

- İzmir'de türbin ve Ar-Ge fabrikası kuruldu

Dönmez, bu yıl rüzgar enerjisinde 740 megavat ilave kapasitenin devreye alındığını söyledi.

Böylece, toplam rüzgar enerjisi kurulu gücünün 8 bin 330 megavata yükseldiği bilgisini veren Dönmez, "Ekim sonu itibarıyla toplam kurulu gücümüzün yüzde 9'u ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün yüzde 17,5'i rüzgar enerjisinden oluştu. Bu santrallerle 9,6 milyon hanenin elektrik tüketimini sağlayabilme imkanına kavuştuk." ifadelerini kullandı.

Dönmez, rüzgar enerjisinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla yerli teknoloji konusunda bir altyapı hamlesi başlattıklarını dile getirdi.

YEKA-RES 1 projesi kapsamında İzmir'de rüzgar türbini ve Ar-Ge fabrikasının kurulduğunu hatırlatan Dönmez, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde elde ettiği birikim ve yüksek teknolojiyle dünyaya öncülük eden bir ülke olmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Dönmez, Türkiye'nin bu yıl sektörde Avrupa'daki en büyük 5'inci üretici konumuna geldiğine ve üretim kapasitesinin yüzde 80'ini ihraç ettiğine dikkati çekti.

Dünyanın en büyük türbin imalatçılarının Türkiye'de de faaliyet gösterdiğini söyleyen Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtların tedarik zincirinde aksamaya sebep olmasıyla, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) yararlanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar olan devreye girme şartı 30 Haziran 2021'e ertelendi. TBMM'den geçen son yasal düzenlemeyle YEKDEM, günümüz şartlarına göre değerlendirilecek ve yerli yatırımlara fırsat sunacak. Temennimiz yakın zamanda 10 bin megavat sınırını aşabilmek. Bu hedefe vardığımızda sektörle bir araya gelerek 20 bin megavata daha hızlı ulaşmanın yollarını hep birlikte planlayalım. Rüzgarı, Türkiye'nin ikinci otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz."

Anadolu Ajansı
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