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Dolmuş sorduğu kişiyi hastanelik etti
Samsun'da bir genç "Dolmuş nereden kalkıyor" diye sorduğu kişi tarafından "Korona virüs var, fazla yaklaşma" diye uyarıldı. Çıkan tartışmada genç, babası yaşındaki şahsa saldırarak hastanelik etti.
|25 Kasım 2020 16:13
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Samsun'da bir genç "Dolmuş nereden kalkıyor" diye sorduğu kişi tarafından "Korona virüs var, fazla yaklaşma" diye uyarıldı. Çıkan tartışmada genç, babası yaşındaki şahsa saldırarak hastanelik etti.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, T.A.(21) sahilde geçerken karşılaştığı A.A.'ya (52) dolmuşların nereden kalktığını sordu. Bu sırada A.A.'nın "Fazla yaklaşma, korona virüs var" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmada T.A., saldırdığı A.A.'yı darp etti. Hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı. Şüpheli T.A. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanan T.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.
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