1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolmuş sorduğu kişiyi hastanelik etti

Samsun'da bir genç "Dolmuş nereden kalkıyor" diye sorduğu kişi tarafından "Korona virüs var, fazla yaklaşma" diye uyarıldı. Çıkan tartışmada genç, babası yaşındaki şahsa saldırarak hastanelik etti.
 25 Kasım 2020 16:13
+Aa- Yazdır
Dolmuş sorduğu kişiyi hastanelik etti

Samsun'da bir genç "Dolmuş nereden kalkıyor" diye sorduğu kişi tarafından "Korona virüs var, fazla yaklaşma" diye uyarıldı. Çıkan tartışmada genç, babası yaşındaki şahsa saldırarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, T.A.(21) sahilde geçerken karşılaştığı A.A.'ya (52) dolmuşların nereden kalktığını sordu. Bu sırada A.A.'nın "Fazla yaklaşma, korona virüs var" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmada T.A., saldırdığı A.A.'yı darp etti. Hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı. Şüpheli T.A. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanan T.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün yargılandığı davada yeniden rapor istendi
25 Kasım 2020 15:56		 Hablemitoğlu'nun katil zanlısından FETÖ propagandası
25 Kasım 2020 15:34
Hatay'da sokak köpeğini silahla öldüren şüpheli yakalandı
25 Kasım 2020 15:32		 Sivas'ta annesinin ölüme terk ettiği bebeğin ön otopsisi tamamlandı
25 Kasım 2020 15:10
Cinsel istismarda bulunduğu çocuğu öldüren sanığa 35 yıl hapis cezası
25 Kasım 2020 15:05		 Görme engelli kadına cinsel saldırıya 21 yıl hapis
25 Kasım 2020 14:54
Antalya'da lüks cipte infaz: 2 kişi öldü 1 yaralı
25 Kasım 2020 14:24		 Kilis'te devrilen balık yüklü tırın sürücüsü öldü
25 Kasım 2020 14:20
Dolandırıcılık zanlısı İranlı 'sahte' avukat tutuklandı
25 Kasım 2020 14:04		 Silahla yaraladığı arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçtığı iddiası
25 Kasım 2020 13:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:46 - Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü16:34 - Kırklareli Valisi: Maalesef hasta sayılarımız arttı16:28 - İstanbul'un yangın raporu: En fazla yangın çıkan ilçeler16:22 - Benzine 37 kuruş zam yapıldı16:20 - Valilik uyardı: Yeni kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacak16:13 - Dolmuş sorduğu kişiyi hastanelik etti
16:07 - Rüzgar enerjisi, 9,6 milyon haneye 'ışık' oldu16:04 - Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı15:56 - Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün yargılandığı davada yeniden rapor istendi15:34 - Hablemitoğlu'nun katil zanlısından FETÖ propagandası15:32 - Hatay'da sokak köpeğini silahla öldüren şüpheli yakalandı15:31 - Putin, kızında son denemeleri bitmemiş aşıyı mı denedi?
15:30 - Milli Güvenlik Kurulu toplandı15:30 - Belediye Başkanı, ağabeyini imar müdürü yaptı15:28 - İçişleri Bakanlığından kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım15:24 - İzmir'de tarihi yolda yürütülen çalışmaya durdurma kararı15:20 - Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı
15:15 - RTÜK araştırmasına göre televizyon izleyicisi ekrandaki şiddetten rahatsız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine 37 kuruş zam yapıldı
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti
Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti
WhatsApp'a 3 yeni özellik
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuraklık 2
Yung Felix-loco 2
Bütçe fazlası 2
ilk yerli aşımız kullanıma hazır 3
kral gibi kahvaltı 7
The alienist 2
İstanbul için kuraklık kaçınılmaz 4
yıllık izin 2
bülent arınç'ın yik üyeliğinden istifa etmesi 4
çift kişilik yastık 1
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam