Valilik uyardı: Yeni kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacak
|25 Kasım 2020 16:20
|+Aa- Yazdır
Manisa Valiliği, korona virüs salgını dolayısıyla vaka sayılarında önemli artışlar yaşandığını belirterek, "Getirilmiş olan tedbir ve kısıtlamalara uyulmaması durumunda Covid-19 vaka ve vefat sayılarında daha çok artış yaşanmaya devam etmesi söz konusu olacağından yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır" dedi.
Manisa'da korona virüs vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Manisa Valiliği, vatandaşlardan tedbiri bırakmamasını istedi. Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemizin genelinde olduğu gibi İlimizde de Covid-19 vaka sayılarında önemli artışlar yaşanmaktadır. Buna paralel olarak da ağır hasta sayılarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da sayısı artmaktadır. Covid-19 salgınıyla mücadelede kapsamında vaka sayılarının düşürülebilmesi için esnafımıza ve vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Covid-19 salgını kapsamında alınan tüm tedbir ve yasaklara uyulması, maske, sosyal mesafe ve hijyen hususlarında hassasiyet gösterilmesi salgının yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Değerli Manisalılar, getirilmiş olan tedbir ve kısıtlamalara uyulmaması durumunda Covid-19 vaka ve vefat sayılarında daha çok artış yaşanmaya devam etmesi söz konusu olacağından yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple esnaf ve vatandaşlarımız tarafından mevcut tedbir ve yasaklara uyulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kırklareli Valisi: Maalesef hasta sayılarımız arttı
25 Kasım 2020 16:34
|İstanbul'un yangın raporu: En fazla yangın çıkan ilçeler
25 Kasım 2020 16:28
|Dörtyol Belediye Başkanı Keskin'in testi pozitif çıktı
24 Kasım 2020 23:06
|Bakanlıktan, Çukurova Havalimanı ihalesi ile ilgili iddialara yalanlama
24 Kasım 2020 19:40
|Validen uyarı: Gereksiz yere hareket etmeyelim
24 Kasım 2020 16:09
|Bozcaarmut Göleti sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor
23 Kasım 2020 20:34
|Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma açıldı
23 Kasım 2020 19:03
|Bakan Kasapoğlu: Pandemiye rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık
23 Kasım 2020 16:52
|Bakan Kurum: Fikirtepe'de elimizi taşın altına koyduk
23 Kasım 2020 16:15
|At arabasını kaldırıma bıraktı, cezayı yedi
23 Kasım 2020 16:05