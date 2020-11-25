Kırklareli Valisi: Maalesef hasta sayılarımız arttı
|25 Kasım 2020 16:34
|+Aa- Yazdır
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası sayısının arttığını belirterek, "Bu süreci sağlıklı atlatmamız için daha dikkatli olacağız. Bunun için mutlaka tedbirlere uymalıyız." dedi.
Vali Bilgin, halk pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi.
Bilgin, kendisine eşlik eden İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı'ndan denetimler hakkında bilgi aldı.
Kovid-19'un tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Bilgin, bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Salgınla daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:
"Koronavirüs süreci hepimiz için üzücü ve yorucu. Artık hepimiz şunu biliyoruz, koronavirüs maalesef hayatımıza girdi. Bununla beraber yaşamımızı idame ettirmek zorundayız. Son dönemde ülkemiz geneli, ilimiz ve tüm dünyada gerçekten sorunlu günler yaşıyoruz. Maalesef hasta sayılarımız arttı. Burada esas mücadelemiz sayı değil. Biz yaşamak zorundayız. Bu süreci de sağlıklı şekilde atlatmamız için daha dikkatli olacağız. Bunun için mutlaka tedbirlere uymalıyız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'un yangın raporu: En fazla yangın çıkan ilçeler
25 Kasım 2020 16:28
|Valilik uyardı: Yeni kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacak
25 Kasım 2020 16:20
|Dörtyol Belediye Başkanı Keskin'in testi pozitif çıktı
24 Kasım 2020 23:06
|Bakanlıktan, Çukurova Havalimanı ihalesi ile ilgili iddialara yalanlama
24 Kasım 2020 19:40
|Validen uyarı: Gereksiz yere hareket etmeyelim
24 Kasım 2020 16:09
|Bozcaarmut Göleti sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor
23 Kasım 2020 20:34
|Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma açıldı
23 Kasım 2020 19:03
|Bakan Kasapoğlu: Pandemiye rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık
23 Kasım 2020 16:52
|Bakan Kurum: Fikirtepe'de elimizi taşın altına koyduk
23 Kasım 2020 16:15
|At arabasını kaldırıma bıraktı, cezayı yedi
23 Kasım 2020 16:05