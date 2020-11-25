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Artık vaka ve hasta sayıları açıklanıyor.... Vaka sayısı 28 bin 351 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Açık test politİkasına geçtik. Semptom göstermeyen hastalarımızı da tabloda göstermeyi planlıyoruz" dedi. Bakan Koca açık test politikasının bugünde itibaren uygulanmaya başlandığını açıklayarak "24 saatte 28 bin 351 yeni vaka var"dedi. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşandığını söyleyen Bakan koca, "Salgında yüzde 50'nin üstünde artış olan 15 ilimiz var" dedi.
 25 Kasım 2020 20:17
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Son günlerde salgının başından bu yana en yüksek hasta ve can kaybı sayılarına ulaşıldı. Hasta sayısı 7 bini geçti. Bilim Kurulu toplantısında, muhtemel yeni önlemlerin masaya yatırılması bekleniyordu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Bir ülkenin çok yarar sağladığı tedaviyi bir başkası yararsız ilan edebiliyor. Her ülke kendi şartlarında virüsle mücadele ediyor.

Ülkeler sosyoekonomik düzeyler, geçmiş tecrübeleri ve imkanlarına göre virüsle mücadele ediyor. Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Ülkemizde hastalık görülmesi üzerine yoğun bir mücadele dönemine girdik.

Aile hekimleri, çağrı merkezleri vasıtasıyla izolasyondaki kişilerin takibi yapıldı. Tüm hastaları ve şüphelileri kontrol ettik. Bu veri tabanımızı HES koduyla kurumlarımızın kullanımına açarak kendi önlemlerini almasını sağladık.

Tanı kiti koruyucu malzeme teminini artırmak için ülke kaynaklarını seferber ettik. Kendi aşımızı üretmek için bilim adamlarımıza her türlü desteği sağladık.

Kurban bayramı sonrası Anadolu'da hızlı bir artış yaşandı. Öngördüğümüz artışların kısa zamanda kontrol altına alındığını gördük. Hastanelerimizde yoğun bakım kapasitesini artırdık.

"AÇIK TEST POLİTİKASINA GEÇTİK"

Temmuzdan sonra veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Ağır hasta sayısını her gün kamuoyuyla paylaştık. Testi pozitif olanları HES kodu üzerinden sorgulamak mümkün. Açık test politikasına geçtik. Semptom göstermeyen hastalarımızı da tabloda göstermeyi planlıyoruz. Vakalar da veri tablosunda yer alacak.

Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla, toplumda güven sarsıcı polemiklerle harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum.

Vatandaşlarımız kendi isteği ile test yaptırabilmektedir. Kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız.

Sağlık personelinden başlayarak risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz.

İSTANBUL, KOCAELİ, BURSA VE İZMİR'DE 3. ZİRVE YAŞANIYOR"

Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız.

İstanbul dahil bazı illerde düşüşler görüldü ancak erken yargıya varmak zor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşanıyor. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu.

İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor."

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir'de yoğun bakım doluluk oranı 76,5'e kadar çıktı. Bursa'da yoğun bakım ünitesi doluluk oranı 75,8. İzmir'de deprem sonrası artış yaşandı.

Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin, 'hasta olursam sağlık çalışanlarımız nasılsa tedavimi yapar' kolaycılığına düşmesin, bu bir hak ihlalidir.

"SON 24 SAATTE 28 BİN 351 YENİ VAKA"

Son 24 saatte 168 can kaybı, 6 bin 814 yeni hasta var. Bugünkü yeni vaka sayısı 28 bin 351. Geçmişe dönük vaka sayıları da tabloda açıklanacak.

AŞI ÇALIŞMALARI

Biz aşı üreten tüm firmalarla iletişim halindeyiz. Vatandaşımıza uygun bulduğumuz aşının etkinliğini ve güvenirliliğini önemsiyoruz. Bunları erken dönemde tedarik edip vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Bizim bu dönemde Snovak(Çin aşısı) dediğimiz inaktif aşıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı.

Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere, ama 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyon. MRNA aşısı için de aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz. Önemli olan, çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla başlayalım istiyoruz.

Tedbirler geçen haftasonu başladı. En erken 1-2 hafta içinde sonuçlar belli olur. Şu anda değerlendirmek için erken olur. Önümüzdeki hafta nasıl etkilediğini görmüş olacağız. Hafta sonu kısıtlamasıyla ilgili Bilim Kurulumuzca bir istekte bulunulmadı.

Muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimi başlanabilir diyebilirim, bir aksilik olmazsa. Yerli aşılarla ilgili inaktif olan 4 tane aşımız var. 1 tanesi faz çalışmasına geçti. 44 gönüllü vatandaşımıza yapıldı, herhangi bir sorun görülmedi. En geç nisan ayında uygulamaya geçeceğimizi düşünüyorum. Birden fazla yerli aşımız olacak.

KISITLAMALAR

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda değerlendirmiş olacağız.

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