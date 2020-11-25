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61 torun sahibi 93'lük dede korona virüsü yendi

Denizli'de korona virüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 93 yaşındaki Nuri Güler, virüsle mücadele ederek yendi. Karantina süreci biten ve sağlığına kavuşan Güler, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Allah tez zamanda virüs belasından bizi kurtarsın" dedi.
 25 Kasım 2020 17:03
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61 torun sahibi 93'lük dede korona virüsü yendi

Denizli'de korona virüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 93 yaşındaki Nuri Güler, virüsle mücadele ederek yendi. Karantina süreci biten ve sağlığına kavuşan Güler, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Allah tez zamanda virüs belasından bizi kurtarsın" dedi.

Denizli'de yaşayan 6 çocuk ve 61 torun sahibi olan 93 yaşındaki Nuri Güler'in oğullarından birinde korona virüs testi pozitif çıktı. Oğlu tarafından temaslı olan Güler 14 gün karantina süreci içerisine girdi. Karantina süreci içerisinde Nuri Güler'e evinde Kovid-19 testi yapıldı. Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Güler, ilaç tedavisine başladı. Sağlık çalışanları tarafından hastalığı takibe alınan Güler, karantina süreci içerisinde öksürük ve halsizlik şikayetleri ile boğuştu. Güler, karantina sürecini sağlıklı bir şekilde atlatarak korona virüsten kurtularak sağlığına kavuştu.

"İnşallah tüm hastalar benim gibi iyileşerek şifa bulurlar"

Şeker, tansiyon, kolesterol gibi kronik bir rahatsızlığı olmayan Nuri Güler, sağlık çalışanlarına minnettarlığından bahsederek, "Oğlumun korona virüs olmasından sonra, evime sağlık çalışanları geldi. Test yaptılar ve benim de korona olduğumu söylediler. İlaç bıraktılar. Her gün arayarak ve ziyaret ederek durumumu sordular. Hepsinden Allah razı olsun. Sigara, alkol hiç kullanmadım. Her öğünde yemeklerden sonra tatlı yemeyi çok severim. Bu yaşıma kadar sağlıkla ilgili herhangi bir rahatsızlığım olmamıştı. Ömrü hayatımızda bunu da görmek varmış. İnşallah tüm hastalar benim gibi iyileşerek şifa bulurlar" diye konuştu.

"Burada özellikle gençlere çok büyük sorumluluk düşüyor"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 93 yaşındaki Nuri Güler'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu süreçte vatandaşlarımızın da her konuda kurallara uyması önem arz ediyor. Ayrıca bulaş riskini en aza indirmek için aile içi temasın minimum seviyelere indirilmesi gerekiyor. Nuri amcamız da aile içi temasla koronaya yakalanmış. Karantina süresi boyunca yaptığımız takibinde öksürük ve halsizlik şikayetleri oluştu. Sağlık çalışanlarımızın gayreti ve takibiyle evde tedavisini tamamladı sağlığına kavuştu. Nuri Amcamızda gördüğümüz gibi aile içi bulaş çok fazla ve büyüklerimizi yeterince koruyamıyoruz. Burada özellikle gençlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Sosyal hayatı sınırlayıp kurallara uyarak büyüklerimizi özellikle de yaşlılarımızı korumalıyız. Herkes Nuri amcamız kadar şanslı olmayabilir. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. İzolasyon kurallarına, sosyal mesafeye ve maske kullanmaya özen göstersinler ve ülke olarak korona virüsle yürüttüğümüz mücadelede ben de varım desinler" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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