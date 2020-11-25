1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İhtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimleri uzaktan sürdürülecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, ihtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle devam edeceğini bildirdi.
 25 Kasım 2020 17:15
+Aa- Yazdır
İhtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimleri uzaktan sürdürülecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, ihtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle devam edeceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, "Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ihtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimlerinin uzaktan eğitim imkanlarıyla devam edeceğini duyurdu." bilgisine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
25 Kasım 2020 17:12		 Komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
25 Kasım 2020 16:04
İçişleri Bakanlığından kadına şiddetin önlenmesi için yeni yılda iki yeni adım
25 Kasım 2020 15:28		 İzmir'de tarihi yolda yürütülen çalışmaya durdurma kararı
25 Kasım 2020 15:24
Yurt dışı aylıklarının avans ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi
25 Kasım 2020 15:15		 RTÜK araştırmasına göre televizyon izleyicisi ekrandaki şiddetten rahatsız
25 Kasım 2020 15:15
Sağlık Bakanlığı: Personel vardiyaları 14 günlük düzenlensin
25 Kasım 2020 14:05		 Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi
25 Kasım 2020 13:31
Tunceli'de, engelli personele idari izin
25 Kasım 2020 13:00		 Elektronik kelepçe şiddet mağduru kadını hayata bağlıyor
25 Kasım 2020 11:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:17 - Annesi ve ablasını taciz eden şahsı bıçakladı, 3 yıl hapse çarptırıldı18:06 - Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili sözlerine suç duyurusu18:02 - Mecliste koronavirüse karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin rapor hazırlandı17:54 - Foça'da kara taşların sökülmesini Koruma Kurulu durdurdu17:48 - AÖF yarıyıl sınav tarihleri açıklandı17:41 - İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
17:36 - Çeyrek altın 755,00 TL'ye yükseldi17:27 - Seyir halindeki cipte iki kişiyi öldüren saldırgan intihar etti17:24 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:18 - Türksat Genel Müdürü: Türksat 5B'de uydu seviyesi testlerine başladık17:15 - İhtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimleri uzaktan sürdürülecek17:12 - Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
17:08 - Ankara'da korona paniği! Molozların arasında bulundu17:03 - 61 torun sahibi 93'lük dede korona virüsü yendi16:56 - Beril Işık, Yüksel Aytuğ'u yalanladı: Kenan'ın durumunda değişiklik olmadı16:53 - TBMM'de CHP, HDP ve İYİ Partinin önerileri kabul edilmedi16:46 - Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü
16:34 - Kırklareli Valisi: Maalesef hasta sayılarımız arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine 37 kuruş zam yapıldı
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti
Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti
WhatsApp'a 3 yeni özellik
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
Beril Işık, Yüksel Aytuğ'u yalanladı: Kenan'ın durumunda değişiklik olmadı
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölüm riski en yüksek kan grubu ab 1
tır şoförleri ets 2 oynarsa 1
Senin gökyüzünde benim yerim yoktu 2
Elektronik Kelepçe 2
olimpos 2
aşk tadında 1
kekik yağı 2
Cari kur 1
bir başkadır 4
cacık sonrası uyutması sorunsalı 3
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam