Türksat Genel Müdürü: Türksat 5B'de uydu seviyesi testlerine başladık

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5B'de uydu seviyesi testlerine başladıklarını belirterek, "Çalışmalar uydunun 2021 yılının 2'nci çeyreğinde uzaya gönderilme programına uygun şekilde devam ediyor." dedi.

Türksat AŞ'nin 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Şen, komisyonda yaptığı konuşmada, Türksat'ın uydu ve uzay teknolojilerinde ülkenin haberleşme ihtiyacını karşıladığını, kablo hizmetlerinde abonelere zengin içerikli TV ve genişbant internet hizmetleri sunduğunu, e-Devlet ve bilişim hizmetlerinde vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını anlattı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile uydu ve kablo ağı üzerinden hizmetler vermek, bu kapsamda sosyal sorumluluk bilinciyle ülkenin teknolojik değişim, gelişimine öncülük etmek misyonuyla çalışan Türksat'ın 2020 sonunda net satışlarının 2 milyar lirayı aşmasının beklendiğini dile getiren Şen, "Esas faaliyet karımızı 2019'da, bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 gibi önemli oranda artırarak 555 milyon liraya, net dönem karımızı ise 451 milyon liraya yükselttik. Bizim için en önemli finansal performans göstergesi olan Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karımızı (FAVÖK) 2019'da 807 milyon liraya, FAVÖK marjını ise yüzde 46'ya çıkardık." diye konuştu.

Şen, kurulduğu günden bugüne uydu hizmetlerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 5B ve 6A haberleşme uyduları, kablo hizmetlerinde altyapı genişletme ve yükseltme çalışmaları, bilişim alanında ise donanım ve sistem yatırımları ile bugünkü değeri 10,9 milyar lirayı aşan tutarda yatırım yapıldığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin, Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A haberleşme uydularını kullanmaya başlamasıyla uzayda aktif haberleşme uydu sayısı 6'ya yükselecek. Pek yakında uzaya gönderilecek olan Türksat 5A haberleşme uydumuzla 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunmasını hedefliyoruz. Türksat 5A haberleşme uydusunu aralık ayı içinde uzaya fırlatıyoruz. Türksat 5B'de uydu seviyesi testlerine başladık. Çalışmalar uydunun 2021 yılının 2'nci çeyreğinde uzaya gönderilme programına uygun şekilde devam ediyor. 2021 yılı içinde hizmete alınacak Türksat 5B uydusu, Ka-Bant hizmetlerinin de entegre edilmesi ile Türksat, Global Ka-Bant hizmeti verebilir duruma gelecek."

- "Ka-Bant anten üretimi-montaj faaliyetlerine devam ediliyor"

Türksat'a ait uydu kontrol ve yer istasyonları, frekans gözlem, TV uplink, teleport ve Ka-Bant uydu sistemleri faaliyetlerinin yürütebilmesi için de Gölbaşı yerleşkesinden farklı bir noktada yedeklik sistemi kurulmasına devam ettiklerini ifade eden Şen, Ankara Kahramankazan ilçesindeki Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi bölgesinde alınan arsanın proje çalışmalarına ve Ka-Bant anten üretimi-montaj faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

Şen, Türkiye'nin en büyük bilişim projeleri arasında yer alan e-Devlet Kapısı'nı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi adına işlettiklerine dikkati çekerek, "Bugün 51 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcıya ulaşan e-Devlet Kapısı ile vatandaşlarımızı kamu hizmetlerine 7 gün 24 saat ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tamamı şirket kaynaklarıyla geliştirilen elektronik belge yönetim sistemi BELGENET'in alanında lider ürün haline geldiğine işaret eden Şen, BELGENET'in, bugün standartlara tam uyumlu profesyonel ürün olarak 76 kurumda, 370 bini aşan kullanıcı tarafından kullanıldığını bildirdi.

Türksat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek de komisyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojileri alanında görünen yüzü olan şirketin, bölgesinde liderliğini sürdürürken, dünya çapında da söz sahibi şirketler arasında yer almak için çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

- "TFRS ve Türkiye Finans Raporlama sistemlerine göre kar ettik"

Milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından sorularını yanıtlayan Şen, ekibiyle Kablo TV'de çok ciddi çalışmalar yaptıklarını, son iki yıldır Kablo TV'nin kar ettiğini bildirdi.

Şen, "Türksat AŞ 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) ve Türkiye Finans Raporlama sistemine göre kar etti." diye konuştu.

Uydu kullanım ücretlerinde sabit kur kullandıkları dile getiren Şen, uydu kullanım ücretlerinde faturaların TL olarak kesildiğini söyledi.

Daha sonra sonra Türksat AŞ'nin 2017-2018 yılı hesapları, genel görüşe sunuldu.