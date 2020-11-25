İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, testinin pozitif çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Tedavi sürecine evinde devam edeceğini aktaran Taban, "Belediye işlerimizi bir süre evden yöneterek devam ettireceğim. Tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Öte yandan Burdur'un Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve eşinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve eşi Ayşe Ünal'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Ünal, "Kıymetli hemşehrilerim ben ve eşimin bugün yaptırdığı Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayız ve tedavimiz doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam etmektedir. Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğumuz gönül dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyoruz. Telefonla konuşmam ve telefonla vakit geçirmem bu süreçte mümkün olduğunca az olacaktır. O yüzden aramalarınıza cevap veremeyebilirim, anlayış göstereceğinizi umuyorum, hakkınızı helal edin. Duanızı esirgemeyin. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Allaha emanetsiniz" dedi.