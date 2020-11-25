AÖF yarıyıl sınav tarihleri açıklandı
Anadolu Üniversitesi, çevrim içi (online) yapılacak Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınav tarihlerini açıkladı.
|25 Kasım 2020 17:48
|+Aa- Yazdır
Anadolu Üniversitesi, çevrim içi (online) yapılacak Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavlarının takvimini açıkladı.
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan duyuru için tıklayınız...
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
25 Kasım 2020 17:41
|Rüzgar enerjisi, 9,6 milyon haneye 'ışık' oldu
25 Kasım 2020 16:07
|Kızılay'dan 'Askıda Pizza' kampanyası
25 Kasım 2020 15:06
|Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri
25 Kasım 2020 15:06
|Ankara Tıp öğretim üyesi: Yoğun bakımlarda yer kalmadı
25 Kasım 2020 15:00
|Kovid-19, kadına yönelik şiddeti de körükledi
25 Kasım 2020 14:43
|Gribe karşı 'kış çayı' yoğun ilgi görüyor
25 Kasım 2020 14:18
|'Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim'
25 Kasım 2020 13:45
|Bir ilimizde risk haritası 3 ayda kırmızıya döndü
25 Kasım 2020 13:38
|Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan öldü; üzüntüden bebeğini kaybetti
25 Kasım 2020 13:37