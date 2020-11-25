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AÖF yarıyıl sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi, çevrim içi (online) yapılacak Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınav tarihlerini açıkladı.
 25 Kasım 2020 17:48
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AÖF yarıyıl sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi, çevrim içi (online) yapılacak Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavlarının takvimini açıkladı.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan duyuru için tıklayınız...
Memurlar.Net
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