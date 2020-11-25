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Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili sözlerine suç duyurusu

Sendika, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "öğretmenlere aşağılayıcı, ayrıştırıcı ifadeler kullanarak hakaret ettiği" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu
 25 Kasım 2020 18:06
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Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili sözlerine suç duyurusu

Eğitim-Bir-Sen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin TBMM Grup toplantısında, "öğretmenlere aşağılayıcı, ayrıştırıcı ifadeler kullanarak hakaret ettiği" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Öğretmenler Günü'nde, "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullandığı anımsatıldı.

Kılıçdaroğlu'nun, bu şekilde "öğretmenlerin iradelerini yaftaladığı, demokratik tercihlerini aşağıladığı ve tahkir edici bir üslupla öğretmenlere yönelik çirkin ifadeler kullandığı" belirtilen açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenin iradesini hiçe sayarak, kendi istediği gibi hareket etmediğini düşündüğü tüm öğretmenleri ötekileştiren, öğretmeni iradesini pazarlamakla itham eden, alenen aşağılayan, tahkir eden şahsın, bu çirkin fiili nedeniyle adalet önünde hesap vermesini istiyor, ayrıca öğretmenlerimizin ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun, öğretmenlerin iradelerini yargılayan, onları töhmet altında bırakan, kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz. Öğretmenliğe saygının, öğretmene ve öğretmenin iradesine saygı duymakla başlayacağını hatırlatıyor, kendisini bütün öğretmenlerimizden özür dilemeye davet ediyoruz."

Açıklamada, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdiği ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladığı belirtilerek, "Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerin iradesine saygı duymayan ifadeleri vicdanları yaralamış, tüm öğretmenleri üzmüştür. Öğretmenleri ayrıştıran, kutuplaştırıcı hakareti yargıya taşıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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