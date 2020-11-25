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Annesi ve ablasını taciz eden şahsı bıçakladı, 3 yıl hapse çarptırıldı

Kocaeli'de anne ve ablasını taciz ettiği için konuşmak istediği şahsı, anne ve ablasına küfür edince bıçaklayan genç, 3 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 25 Kasım 2020 18:17
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Annesi ve ablasını taciz eden şahsı bıçakladı, 3 yıl hapse çarptırıldı

Kocaeli'de anne ve ablasını taciz ettiği için konuşmak istediği şahsı, anne ve ablasına küfür edince bıçaklayan genç, 3 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Orhan T. adlı şahıs, abla ve annesini tacizde bulunan M.A.'yı sokakta görünce konuşmak için yanına gitti. M.A. ile Orhan T. arasında bir anda tartışma çıktı. tartışmanın büyümesi üzerine Orhan T., anne ve ablasına küfür ettiği iddiasıyla M.A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından Orhan T. hakkında "Kasten öldürme, yaralama suçundan" açılan davanın görülmesine Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Davada kendini savunan sanık Orhan T., "Ben olay tarihinde alkollüydüm. M.A. ile karşılaştık. Yıllar önce mağdur annem ve ablamı cinsel anlamada taciz ettiğini ve darp ettiğini biliyordum. Kendisi ile konuyu konuşmak istedim ancak bana ablama ve anneme küfür etti. Ben de bir anlık sinirle yanımdaki bıçakla kendisini bıçakladım. İkinciyi de vurabilirdim ama devamını getirmek istemedim. Kimse bana engelde olmadı. Mağduru öldürmek istemedim. Öldürmek isteseydim birkaç kez bıçaklardım buna fırsatım vardı" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyetince Orhan T., 'Kasten yaralama suçundan' 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra Orhan T.'nin cezasına haksız tahrik indirimi uygulanarak cezası 3 yıl 45 güne düşürdü.
İhlas Haber Ajansı
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