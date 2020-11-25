Korana tedavisi gören Muhittin Böcek solunum cihazından ayrıldı
|25 Kasım 2020 18:30
|+Aa- Yazdır
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in genel durumunun iyi olduğu bildirildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek'in takip ve tedavisinin normal serviste devam ettiği belirtildi.
Böcek'in genel durumunun iyi olduğu vurgulanan açıklamada, "Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.
Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Selçuk: Gelin şiddet zincirini beraber kıralım
25 Kasım 2020 19:41
|Korona tedavisi gören Bakan Selçuk sağlığına kavuştu
25 Kasım 2020 18:36
|AÖF yarıyıl sınav tarihleri açıklandı
25 Kasım 2020 17:48
|İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
25 Kasım 2020 17:41
|Rüzgar enerjisi, 9,6 milyon haneye 'ışık' oldu
25 Kasım 2020 16:07
|Kızılay'dan 'Askıda Pizza' kampanyası
25 Kasım 2020 15:06
|Ankara Tıp öğretim üyesi: Yoğun bakımlarda yer kalmadı
25 Kasım 2020 15:00
|Kovid-19, kadına yönelik şiddeti de körükledi
25 Kasım 2020 14:43
|Gribe karşı 'kış çayı' yoğun ilgi görüyor
25 Kasım 2020 14:18
|'Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim'
25 Kasım 2020 13:45