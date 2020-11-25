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Korona tedavisi gören Bakan Selçuk sağlığına kavuştu

Bakan Selçuk: Eşim ve benim son yaptırdığımız Covid- 19 test sonucumuz negatif çıktı.
 25 Kasım 2020 18:36
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Korona tedavisi gören Bakan Selçuk sağlığına kavuştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ve kendisinin son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.

Kovid-19 sebebiyle bir süredir evde tedavi gören Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Selçuk, paylaşımında, "Eşimin ve benim son yaptırdığımız Kovid-19 test sonucumuz negatif çıktı, hamdolsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere geçmiş olsun dileklerini ve dualarını esirgemeyen sevgili kabine arkadaşlarıma, Sayın milletvekillerimize, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanlarına, değerli medya mensuplarına ve Türkiye'nin dört bir yanından gönderdikleri mesajlarla güç veren tüm dostlara en kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. İhsan Ateş ve tüm sağlık çalışanlarına hastalara olan yakın ilgileri için teşekkürlerini ileten Selçuk, şunları kaydetti:

"81 ilimizdeki tüm çalışma arkadaşlarımın desteğini ise tarif etmem mümkün değil. Kah tebessüm ettirip kah duygulandırdınız. İyi ki varsınız. Bu denli özverili çalışan bir teşkilatla milletimize hizmet etme mutluluğunu yaşatan Rabbime şükürler olsun. Virüsün her an bulaşabildiğini unutmadan, tüm kurallara harfiyen uyarsak daha sağlıklı günlere hep beraber ulaşacağız inşallah. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam..."

Anadolu Ajansı
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