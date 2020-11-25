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TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti.
 25 Kasım 2020 19:00
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TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

-Türkiye ile Macaristan Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

-Türkiye ile Gürcistan Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkinÇerçeve Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

-Türkiye ile Ruanda Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

-Türkiye ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Komisyon üyeleri daha sonra, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un "azınlık vakıfları" konulu sunumunu dinledi.

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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