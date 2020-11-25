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Bu üniversiteden 20 akademisyen, en başarılı bilim insanları listesinde

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) görevli 20 öğretim üyesi, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.
 25 Kasım 2020 19:12
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Bu üniversiteden 20 akademisyen, en başarılı bilim insanları listesinde

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) görevli 20 öğretim üyesi, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından, farklı alt disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 160 bin kişiden oluşan liste Plos Biology Dergisi'nde yayımlandı.

Liste hazırlanırken bilim insanlarının h-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı.

Türkiye'den, 2019 yılı verilerine göre 857 bilim insanının yer aldığı listede, KTÜ'den de 20 bilim insanı bulunuyor.

Listede, mühendislik fakültesinden 15, fen fakültesinden 5 öğretim üyesi yer aldı.

Bölüm bazında ise maden mühendisliğinden 8, inşaat mühendisliği ile kimyadan 3'er, jeoloji mühendisliği ve matematikten 2'şer, makina ile metalürji-malzeme mühendisliklerinden ise birer öğretim üyesi listeye girdi.

Listede yer alan öğretim üyelerinin adları şöyle:

"Prof. Dr. Hacı Deveci, Prof. Dr. Bayram Erçıkdı, Prof. Dr. Ayhan Kesimal, Prof. Dr. İbrahim Alp, Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Prof. Dr. Orhan Aydın, Prof. Dr. Tayfun Dede, Prof. Dr. Vedat Toğan, Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu, Prof. Dr. Aykut Akgün, Prof. Dr. Cüneyt Şen, Prof. Dr. Aykut Çanakçı, Prof. Dr. Funda Karaçal, Prof. Dr. Selçuk Bilgen, Doç. Dr. Gökhan Aydın, Doç. Dr. İzzet Karakurt, Doç. Dr. Ferdi Cihangir, Doç. Ersin Yener Yazıcı ve Doç. Dr. Gül Deniz Çaylı."
Anadolu Ajansı
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