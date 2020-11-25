1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti

Arjantin medyasındaki son dakika haberine göre, futbol efsanesi Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.
 25 Kasım 2020 19:33
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Arjantin medyasındaki son dakika haberine göre, futbol efsanesi Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.

MARADONA'NIN HAYATI

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doğdu. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir. Ayrıca Pele ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır. Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştı. Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştı ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardı. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştı. Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti. Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmişti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Putin, kızında son denemeleri bitmemiş aşıyı mı denedi?
25 Kasım 2020 15:31		 Birleşik Arap Emirlikleri, Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu
25 Kasım 2020 14:23
Namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarlandı
25 Kasım 2020 11:10		 ABD Sağlık Bakanı açıkladı: İlk aşının dağıtım tarihi belli oldu
24 Kasım 2020 22:11
Joe Biden'dan 'seçim bitti' açıklaması
24 Kasım 2020 18:41		 Alman Bakan'dan, Türk gemisinde hukuk dışı aramaya açıklama
24 Kasım 2020 16:03
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu
24 Kasım 2020 14:17		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 59 milyon 515 bini geçti
24 Kasım 2020 09:27
ABD'li uzman: Libya'da savaşı Türkler kazandı
23 Kasım 2020 23:35		 DSÖ: Aşı çalışmalarında tünelin sonunda ışık görüldü
23 Kasım 2020 23:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:53 - Bakan Koca: Açık test politikasına geçiyoruz19:48 - Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs öldü19:41 - Bakan Selçuk: Gelin şiddet zincirini beraber kıralım19:33 - Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti19:24 - Bakan Kurum: İzmir'de 5 bin konutun projelerini hazırladık19:20 - Çocuk cinayetine iyi hal: Sanığın cezası 60 yıldan 35 yıla düşürüldü
19:12 - Bu üniversiteden 20 akademisyen, en başarılı bilim insanları listesinde19:09 - Bu köye muhtar dayanmıyor! 1,5 yılda beş muhtar değişti19:00 - TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti18:57 - Vakalar artınca, acil dışındaki hastalara hizmet durduruldu18:56 - Telefonunu satmak için anlaştı dolandırıldı: 'Fiyatını eşim duymasın'18:43 - Kaymakamdan eşine şiddet uyguladığı paylaşımlarına yalanlama
18:38 - Baraj kurudu, bu şehre 36 saat su verilemeyecek18:36 - Korona tedavisi gören Bakan Selçuk sağlığına kavuştu18:30 - Korana tedavisi gören Muhittin Böcek solunum cihazından ayrıldı18:26 - Borsadan kapanış rekoru18:17 - Annesi ve ablasını taciz eden şahsı bıçakladı, 3 yıl hapse çarptırıldı
18:06 - Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili sözlerine suç duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine 37 kuruş zam yapıldı
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti
Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti
WhatsApp'a 3 yeni özellik
Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
Beril Işık, Yüksel Aytuğ'u yalanladı: Kenan'ın durumunda değişiklik olmadı
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Elektronik Kelepçe 2
yıllık izin 2
Nemrut dağı 2
aşk tadında 1
hazine 1
bilim kurulu 2
Bir öğretmen sözü bırak 7
24.11.2020 hasta sayılarının 7000 i geçmesi 6
pozii 10
gece 2 de yemek yapanın takipçisi 4
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam